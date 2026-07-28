Colombiano y brasileño asumen semanas claves para el desenlace de su carreras. Al-Hilal con Luis Díaz y Arsenal con Vinicius, contratos de peso.

Tanto Luis Díaz como Vinicius son los nombres más importantes de la semana en cuanto al mercado de fichajes se refiere. Ambos contarían con ofertas casi formales por parte de tanto Arabia Saudita como del Arsenal de la Premier League de Inglaterra. Mientras el colombiano podría recibir cerca de 25 millones de euros anuales en Oriente Medio, el vigente campeón de Inglaterra traería un contrato sin precedentes para la estrella del Real Madrid.

Las informaciones de The Telegraph hablan de un Vinicius que sería el mejor futbolista pagado en toda la historia del Arsenal. Hablamos de un contrato que se iría a las 470.000 libras esterlinas semanales. Si lo pasamos a un año calendario hablamos de un contrato que superaría los 27 millones de euros por cada 12 meses de servicio. Puede ser una de las operaciones más grandes del último tiempo en Europa.

Con este salario Vinicius superaría los montos que Luis Díaz podría cobrar en Arabia Saudita. L’Équipe sitúa en 25 millones de euros el contrato que desde Oriente Medio ponen encima de la mesa del colombiano para dejar el Bayern Múnich solamente 12 meses después de su llegada al club. Ahora mismo se espera por una nueva ronda de negociaciones entre los clubes implicados de cara a decidir el futuro del cafetero.

Con la estrella del Real Madrid la trama es igual o más de enredada. No nos olvidemos que Vinicius tiene contrato hasta el año 2027 en un Real Madrid que no ha podido renovar su vínculo contractual desde hace varias temporadas. En este momento le quedan únicamente al conjunto blanco 5 semanas para evitar que el futbolista pueda salir de manera gratuita a inicios del próximo mes de enero.

Al-Hilal ofrece cerca de 25 millones por año a Luis Díaz: GETTY

Mientras Luis Díaz cobraría 25 millones de euros en Al-Hilal, este sería el sueldo de Vinicius si se va al Arsenal. Pueden ser dos de las grandes operaciones que esconde un mercado de fichajes que tras el final de la Copa del Mundo llega a su punto cúlmine de cara a la próxima temporada. No nos olvidemos que campeonatos como los de España o Inglaterra iniciarán dentro de cerca de 21 a 30 días.

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Futbolistas colombianos mejor pagados de la historia

Jhon Jáder Durán (Al-Nassr): 20 millones de euros anuales.

(Al-Nassr): 20 millones de euros anuales. Radamel Falcao García (AS Mónaco): 14 millones de euros netos anuales.

(AS Mónaco): 14 millones de euros netos anuales. Luis Díaz (Bayern Múnich): 14 millones de euros brutos anuales.

(Bayern Múnich): 14 millones de euros brutos anuales. James Rodríguez (Real Madrid / Al-Rayyan): 10 millones de euros anuales.

(Real Madrid / Al-Rayyan): 10 millones de euros anuales. Jackson Martínez (Guangzhou Evergrande): 9.5 millones de euros anuales.

(Guangzhou Evergrande): 9.5 millones de euros anuales. Juan Guillermo Cuadrado (Juventus): 5 millones de euros anuales.

(Juventus): 5 millones de euros anuales. Duván Zapata (Torino): 5 millones de euros anuales.

(Torino): 5 millones de euros anuales. Yerry Mina (Everton): 4.8 millones de euros anuales.

(Everton): 4.8 millones de euros anuales. Jefferson Lerma (Crystal Palace): 4.3 millones de euros anuales.

(Crystal Palace): 4.3 millones de euros anuales. Luis Sinisterra (Bournemouth): 3.8 millones de euros anuales.

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