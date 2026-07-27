Rudi Völler: “No quiero un equipo que juegue como Argentina. Eso no tiene nada que ver con el fútbol”

¡Polémica desde Alemania! Rudi Völler liquidó el estilo de la Selección Argentina con una frase sin filtro. ¡Mira lo que dijo!

Esta rivalidad se volvió a encender… En la Federación Alemana de Fútbol ya se empiezan a respirar nuevos aires con la llegada de un nuevo entrenador, así que Rudi Völler, director deportivo, no dudó en dejar claro lo que pretenden con un dardo directo a la Selección Argentina.

Una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 se dio con la derrota de Alemania en los 16avos de final. La selección alemana cayó ante Paraguay 4-3 en penales y el destino de Julian Nagelsmann estaba más que cantado. ¡Ya tiene reemplazo!

Al contrario de lo que pasó con Alemania, Argentina llegó con sus armas deportivas hasta la final del Mundial 2026, y estuvo a poco de llevar el partido ante España a los penales. Sin embargo, a Rudi Völler no le gustó nada lo hecho por Messi y compañía. Lo dejó muy claro.

“No quiero un equipo que juegue como Argentina”: Rudi Völler

Rudi Völler y Lionel Messi. (Foto: Getty Images)

“Dije que en Alemania necesitamos defender mejor. Mucha gente puso a los argentinos como ejemplo. Me pareció un mal ejemplo. De repente, los argentinos se convirtieron en la referencia. Me pareció una discusión un tanto hipócrita (…) No quiero un equipo que juegue como Argentina. Eso no tiene nada que ver con el fútbol. Sí, son campeones del mundo y esta vez son subcampeones. Pero realmente no entiendo estos elogios de tanta gente“, dijo Völler, director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol, en el Congreso Internacional de Entrenadores de la Asociación de Entrenadores de Fútbol Alemanes.

Los referentes que tiene Völler para la Alemania de Jürgen Klopp

Luego de dejar claro que no quiere tener como referencia a la Selección Argentina, Völler señaló las selecciones que Jürgen Klopp debe tomar como ejemplo para la nueva era de Alemania. “España merece los elogios, y los ingleses también defendieron muy bien“, dijo el excampeón del Mundial 1990.

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