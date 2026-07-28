Bombazo total: El histórico equipo de la LigaPro que estaría muy cerca de ser comprado

Uno de los equipos campeones del fútbol ecuatoriano podría ser comprado en las próximas horas.

Grandes equipos del fútbol ecuatoriano viven momentos económicos muy delicados y con eso se abre la puerta a una posible compra o inversión de grupos extranjeros. Eso es lo que estaría por pasar con uno de los clubes más históricos de Ecuador.

Según la información revelada por Federación Postera el grupo inversor que es dueño de Vinotinto FC estaría en negociaciones para comprar un equipo de primera división. Para sorpresa de todos, el equipo al que apuntan sería uno de los más importantes.

El club que estaría en planes de ser comprado es Aucas, según confirmó Federación Postera. Todavía no hay más detalles de cómo se daría la operación, pero en Ecuador ya es viable que los clubes pasen a un modelo de Sociedad Anónima Deportiva y ahí estaría la ventana para la compra.

Aucas es uno de los equipos más importantes de Ecuador y uno de los clubes “Fundadores” del fútbol nacional, pero ahora mismo pasan momentos económicos muy complicados, al punto de que ni siquiera sus fichajes han podido inscribir.

Aucas la pasa mal en la LigaPro. (Foto: GettyImages)

Otros grandes equipos del fútbol ecuatoriano como Emelec, Barcelona SC, El Nacional, Deportivo Cuenca, y más tienen importantes deudas y su administración viene complicada en estos años.

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El título de Aucas en el fútbol ecuatoriano

Aucas solo tiene un título en el fútbol ecuatoriano, puesto que, fue campeón en el 2022 cuando venció a Barcelona SC en la final. Aunque es uno de los clubes más antiguos del país, ahora mismo solo tiene un campeonato en sus vitrinas.

En síntesis: