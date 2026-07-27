Último minuto: Radamel Falcao podría regresar a la Selección Colombia

Falcao podría regresar a la Selección Colombia en un inesperado movimiento, pero ya no como jugador.

Radamel Falcao se quedó sin equipo, tras terminar su contrato con Millonarios y ahora mismo todo es una incertidumbre sobre su futuro, incluso sobre si seguirá o no jugando al fútbol. El ‘Tigre’ ahora podría regresar a la Selección Colombia a ocupar un nuevo puesto.

Según la información revelada por Revista Semana, Radamel Falcao entró en planes de la Selección Colombia como un posible refuerzo para el cuerpo técnico del equipo nacional. Hay que recordar, que Lorenzo se quedó sin asistente tras la salida de Amaranto Perea.

En caso de aceptar esta propuesta y comenzar una carrera en los banquillos sería ya el final de la carrera de Falcao como jugador, puesto que, se dedicaría a trabar en este rubro. En el Mundial 2026, ya hizo de comentarista y ahora podría tener un nuevo reto.

Por otro lado, Sebastián Vargas en Caracol Radio comentó que el nombre de Falcao gusta y mucho a Lorenzo. Incluso el DT reveló que él lo quería poner en la prelista mundialista, pero no lo pudo hacer porque el futbolista casi no tuvo minutos en el semestre.

Falcao estuvo en Millonarios en los últimos años. (Foto: GettyImages)

Las siguientes semanas serán claves para determinar quién será el asistente de Lorenzo en la Selección Colombia. El equipo cafetero también arranca de manera oficial el proyecto para las Eliminatorias al Mundial 2030 con los amistosos que se vienen.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia y contra qué rival?

La Selección Colombia volverá a jugar en la fecha FIFA de septiembre que se alarga hasta octubre. De momento, solo se especula con dos rivales posibles, los cuales son: México y Perú. Se espera que se confirme a todos los rivales en los siguientes días.

Encuesta¿Falcao debe volver a la Selección Colombia? ¿Falcao debe volver a la Selección Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: