Bayern y Colonia se enfrentan este viernes 20 de noviembre, en el Allianz Arena, por la jornada 10 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Bayern recibe a Colonia este viernes 20 de noviembre desde las 13:30 de México, 16:30 de Argentina, 20:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el Allianz Arena. El líder quiere seguir estirando la diferencia en la tabla y enfrente tiene a un rival que llega golpeado y necesita puntos con urgencia. Para el Bayern este tipo de partidos son justamente los que no puede dejar escapar si quiere marcar distancia.

No hay mucho misterio en las expectativas: el Bayern parte como amplio favorito y el Colonia llega a Múnich a tratar de sorprender a un equipo que no afloja en su ritmo de puntos.

La actualidad de ambos equipos

El Bayern es puntero con 21 unidades en nueve partidos y llega con las ideas claras, aunque no del todo perfecto: encadena dos victorias afuera, ante Mainz y Atlético, después de un empate como local frente al Dortmund que cortó una racha más prolija. De local, en su estadio, suele ser una historia aparte.

El Colonia atraviesa un momento mucho más incómodo. Está 15° con 9 puntos y viene de caer 2-1 de local ante el Bayer 04, un traspié que se suma a un empate reciente ante Union Berlin. Antes de esa racha floja había goleado 5-0 también al Union Berlin, así que no es un equipo sin argumentos, pero necesita encontrar continuidad si no quiere empezar a mirar demasiado para abajo en la tabla.

El historial entre Bayern y Colonia

El historial es abrumadoramente favorable para el Bayern: de 104 enfrentamientos ganó 57, el Colonia se quedó con 22 y hubo 25 empates, con una diferencia de gol elocuente (219 contra 127). En los últimos diez cruces la tendencia se mantiene firme, con goleadas incluidas como el 5-1 y el 4-0, y apenas algún empate como el 1-1 que rompe la racha de triunfos bávaros.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/05/2026 Bayern vs. Colonia 5-1 Bundesliga 14/01/2026 Colonia vs. Bayern 1-3 Bundesliga 29/10/2025 Colonia vs. Bayern 1-4 DFB Pokal 13/04/2024 Bayern vs. Colonia 2-0 Bundesliga 24/11/2023 Colonia vs. Bayern 0-1 Bundesliga 27/05/2023 Colonia vs. Bayern 1-2 Bundesliga 24/01/2023 Bayern vs. Colonia 1-1 Bundesliga 15/01/2022 Colonia vs. Bayern 0-4 Bundesliga 22/08/2021 Bayern vs. Colonia 3-2 Bundesliga 17/07/2021 Colonia vs. Bayern 3-2 Club Friendlies

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Horario del partido

México (CDMX): 13:30 hs

13:30 hs Estados Unidos (ET): 14:30 hs

14:30 hs Estados Unidos (PT): 11:30 hs

11:30 hs Argentina: 16:30 hs

16:30 hs Colombia: 14:30 hs

14:30 hs Perú: 14:30 hs

14:30 hs Chile: 16:30 hs

16:30 hs España: 20:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Elversberg vs. Freiburg Sábado 21 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Borussia Mönchengladbach vs. Dortmund Sábado 21 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Union Berlin vs. RB Leipzig Sábado 21 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim Sábado 21 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Leverkusen vs. Paderborn Sábado 21 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Schalke vs. Stuttgart Sábado 21 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Augsburg vs. Mainz Domingo 22 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Werder Bremen vs. Hamburgo Domingo 22 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis