Bayern recibe a Colonia este viernes 20 de noviembre desde las 13:30 de México, 16:30 de Argentina, 20:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el Allianz Arena. El líder quiere seguir estirando la diferencia en la tabla y enfrente tiene a un rival que llega golpeado y necesita puntos con urgencia. Para el Bayern este tipo de partidos son justamente los que no puede dejar escapar si quiere marcar distancia.
No hay mucho misterio en las expectativas: el Bayern parte como amplio favorito y el Colonia llega a Múnich a tratar de sorprender a un equipo que no afloja en su ritmo de puntos.
La actualidad de ambos equipos
El Bayern es puntero con 21 unidades en nueve partidos y llega con las ideas claras, aunque no del todo perfecto: encadena dos victorias afuera, ante Mainz y Atlético, después de un empate como local frente al Dortmund que cortó una racha más prolija. De local, en su estadio, suele ser una historia aparte.
El Colonia atraviesa un momento mucho más incómodo. Está 15° con 9 puntos y viene de caer 2-1 de local ante el Bayer 04, un traspié que se suma a un empate reciente ante Union Berlin. Antes de esa racha floja había goleado 5-0 también al Union Berlin, así que no es un equipo sin argumentos, pero necesita encontrar continuidad si no quiere empezar a mirar demasiado para abajo en la tabla.
El historial entre Bayern y Colonia
El historial es abrumadoramente favorable para el Bayern: de 104 enfrentamientos ganó 57, el Colonia se quedó con 22 y hubo 25 empates, con una diferencia de gol elocuente (219 contra 127). En los últimos diez cruces la tendencia se mantiene firme, con goleadas incluidas como el 5-1 y el 4-0, y apenas algún empate como el 1-1 que rompe la racha de triunfos bávaros.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/05/2026
|Bayern vs. Colonia
|5-1
|Bundesliga
|14/01/2026
|Colonia vs. Bayern
|1-3
|Bundesliga
|29/10/2025
|Colonia vs. Bayern
|1-4
|DFB Pokal
|13/04/2024
|Bayern vs. Colonia
|2-0
|Bundesliga
|24/11/2023
|Colonia vs. Bayern
|0-1
|Bundesliga
|27/05/2023
|Colonia vs. Bayern
|1-2
|Bundesliga
|24/01/2023
|Bayern vs. Colonia
|1-1
|Bundesliga
|15/01/2022
|Colonia vs. Bayern
|0-4
|Bundesliga
|22/08/2021
|Bayern vs. Colonia
|3-2
|Bundesliga
|17/07/2021
|Colonia vs. Bayern
|3-2
|Club Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 13:30 hs
- Estados Unidos (ET): 14:30 hs
- Estados Unidos (PT): 11:30 hs
- Argentina: 16:30 hs
- Colombia: 14:30 hs
- Perú: 14:30 hs
- Chile: 16:30 hs
- España: 20:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Premium Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Elversberg vs. Freiburg
|Sábado 21 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Borussia Mönchengladbach vs. Dortmund
|Sábado 21 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Union Berlin vs. RB Leipzig
|Sábado 21 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim
|Sábado 21 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Leverkusen vs. Paderborn
|Sábado 21 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Schalke vs. Stuttgart
|Sábado 21 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Augsburg vs. Mainz
|Domingo 22 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Werder Bremen vs. Hamburgo
|Domingo 22 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Bayern y Colonia se enfrentan este viernes 20 de noviembre por la jornada 10 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Bayern suma 21 puntos en el torneo.
- Colonia suma 9 puntos en el torneo.