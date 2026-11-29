Freiburg recibe a RB Leipzig este domingo 29 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el Europa-Park-Stadion.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
Freiburg viene de ganar 2-1 como local ante Twente. El equipo ocupa el puesto 3 con 22 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Elversberg.
RB Leipzig ganó 3-1 como local ante Lens en la fecha anterior. RB Leipzig está 4° en la tabla con 21 puntos. Antes ganó 5-1 como visitante ante Union Berlin.
El historial entre Freiburg y RB Leipzig
Freiburg y RB Leipzig se enfrentaron 24 veces en los últimos años: 5 triunfos de Freiburg, 14 de RB Leipzig y 6 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/05/2026
|Freiburg vs. RB Leipzig
|4-1
|Bundesliga
|14/01/2026
|RB Leipzig vs. Freiburg
|2-0
|Bundesliga
|08/03/2025
|Freiburg vs. RB Leipzig
|0-0
|Bundesliga
|26/10/2024
|RB Leipzig vs. Freiburg
|3-1
|Bundesliga
|06/04/2024
|Freiburg vs. RB Leipzig
|1-4
|Bundesliga
|12/11/2023
|RB Leipzig vs. Freiburg
|3-1
|Bundesliga
|06/05/2023
|Freiburg vs. RB Leipzig
|0-1
|Bundesliga
|02/05/2023
|Freiburg vs. RB Leipzig
|1-5
|DFB Pokal
|09/11/2022
|RB Leipzig vs. Freiburg
|3-1
|Bundesliga
|21/05/2022
|Freiburg vs. RB Leipzig
|1-1
|DFB Pokal
Horario del partido
- México (CDMX): 08:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 11:30 hs
- Colombia: 09:30 hs
- Perú: 09:30 hs
- Chile: 11:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Hoffenheim vs. Augsburg
|Domingo 29 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Dortmund vs. Leverkusen
|Domingo 29 de noviembre
|12:30
|15:30
|19:30
En síntesis
- Freiburg y RB Leipzig se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 11 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Freiburg suma 22 puntos tras vencer a Twente, Elversberg y Union Berlin.
- RB Leipzig suma 21 puntos en el torneo.