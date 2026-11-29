Freiburg y RB Leipzig se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Europa-Park-Stadion, por la jornada 11 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Freiburg recibe a RB Leipzig este domingo 29 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el Europa-Park-Stadion.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Freiburg viene de ganar 2-1 como local ante Twente. El equipo ocupa el puesto 3 con 22 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Elversberg.

RB Leipzig ganó 3-1 como local ante Lens en la fecha anterior. RB Leipzig está 4° en la tabla con 21 puntos. Antes ganó 5-1 como visitante ante Union Berlin.

El historial entre Freiburg y RB Leipzig

Freiburg y RB Leipzig se enfrentaron 24 veces en los últimos años: 5 triunfos de Freiburg, 14 de RB Leipzig y 6 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/05/2026 Freiburg vs. RB Leipzig 4-1 Bundesliga 14/01/2026 RB Leipzig vs. Freiburg 2-0 Bundesliga 08/03/2025 Freiburg vs. RB Leipzig 0-0 Bundesliga 26/10/2024 RB Leipzig vs. Freiburg 3-1 Bundesliga 06/04/2024 Freiburg vs. RB Leipzig 1-4 Bundesliga 12/11/2023 RB Leipzig vs. Freiburg 3-1 Bundesliga 06/05/2023 Freiburg vs. RB Leipzig 0-1 Bundesliga 02/05/2023 Freiburg vs. RB Leipzig 1-5 DFB Pokal 09/11/2022 RB Leipzig vs. Freiburg 3-1 Bundesliga 21/05/2022 Freiburg vs. RB Leipzig 1-1 DFB Pokal

Horario del partido

México (CDMX): 08:30 hs

08:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 11:30 hs

11:30 hs Colombia: 09:30 hs

09:30 hs Perú: 09:30 hs

09:30 hs Chile: 11:30 hs

11:30 hs España: 15:30 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Hoffenheim vs. Augsburg Domingo 29 de noviembre 10:30 13:30 17:30 Dortmund vs. Leverkusen Domingo 29 de noviembre 12:30 15:30 19:30

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En síntesis