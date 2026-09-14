Kompany reveló lo que le falta a Luis Díaz para terminar con su crisis en Bayern Múnich

El DT del Bayern Múnich fue tajante sobre el negativo momento de Luis Díaz. No duda lo que tiene que mejorar de cara a ser el del año pasado.

Luis Díaz fue suplente en la victoria del Bayern de Múnich frente al SV Elversberg durante la última jornada de la Bundesliga. Un escenario impropio de lo que hemos visto a lo largo de los últimos 12 meses en la actualidad del futbolista colombiano por el fútbol de Alemania. Vincent Kompany, su DT, reveló lo que más le falta al cafetero en este inicio de campaña.

“Su energía está ahí y es una amenaza constante. También hay que llegar primero a esas posiciones, seguir haciendo esas carreras por detrás. En este momento, está llegando a esas situaciones y tal vez le falta un poco de suerte al final”, reflexionaba el entrenador belga alrededor del presente de un Luis Díaz que ya vive su racha más negativa en el inicio de una temporada europea.

Kompany entiende que Díaz debe tener más calma. La toma de decisiones y los errores en estas, a veces por centímetros, son el principal motivo de su bajón de rendimiento: “Le puede pasar que el disparo se desvía u otro jugador lo introduce. Pero lo importante es que está teniendo las ocasiones y necesita mantener la calma, entonces volverá a ser exitoso frente al arco”.

Nunca desde su llegada a Europa el cafetero solo sumaba un gol y ninguna asistencia en sus primeros partidos de una temporada. Tanto en el Porto como en el Liverpool, así como en su primer año por el Bayern de Múnich, siempre le vimos superar al menos los dos tantos oficiales e igualmente pudimos disfrutar de sus asistencias. Un verano con Mundial y más desgaste podría igualmente estar pasando factura al cafetero.

Kompany mantiene su confianza en Luis Díaz: GETTY

Se viene la última semana de Luis Díaz antes del parón de selecciones. Veremos qué rol le entrega Kompany en un equipo que todavía tiene el compromiso ante el Unión Berlín del día viernes antes de tener que ver a sus internacionales irse a la Fecha FIFA. Luis Díaz, para su DT, necesita calma en tiempos de pura tormenta.

Publicidad

Luis Díaz pronto volverá a la Selección Colombia

Se vienen los primeros partidos de la Selección Colombia tras el final de la Copa del Mundo. Se espera que Luis Díaz haga parte de los compromisos ante selecciones como México, Perú o Paraguay. Tras una edición del torneo donde salió más que señalado en cuanto a su rendimiento se refiere, Lucho espera recuperar su mejor estado de forma de la mano del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

Tras ello habrá que volver al Bayern. Y todo ello para el inicio de otro momento clave de la temporada, con partidos tanto de la Bundesliga como de la UEFA Champions League. Tras el Unión Berlín y el parón de selecciones, a Luis Díaz se le vienen compromisos ante Augsburgo, Viking, RB Leipzig y el Arsenal de Mikel Arteta en la Copa de Europa.

Datos claves

Vincent Kompany aseguró que a Luis Díaz le falta calma de cara al gol.

aseguró que a le falta calma de cara al gol. El extremo Luis Díaz suma solo un tanto en el inicio de la Bundesliga.

suma solo un tanto en el inicio de la Bundesliga. Luis Díaz volverá a la Selección Colombia para disputar los próximos partidos internacionales.