Mourinho no fue por Luis Díaz: Este es el jugador del Bayern que quiere para el Real Madrid

Descubre qué figura del Bayern Múnich es el verdadero objetivo de Mourinho para el Real Madrid y por qué no fue a buscar a Luis Díaz.

Pitazo inicial y el balón empezó a rodar en la final de la DFB Pokal (Copa de Alemania), Bayern Múnich vs. Stuttgart, y la cámaras de la transmisión de TV solo tardaron 10 minutos en mostrar la presencia de José Mourinho. Todo apunta a que fue a ver un jugador, que no es Luis Díaz, para llevárselo al Real Madrid.

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El periodista Fabrizio Romano publicó en X que Mourinho regresa al Real Madrid luego de que se acordaran todo los términos, y aunque no se ha hecho oficial, todo apunta a que el primer jugador que el DT quiere como refuerzo sería un compañero estelar de ‘Lucho’ Díaz.

Según informó el diario ‘Bild’, la presencia de José Mourinho en la final de la DFB Pokal se dio por una invitación de los directivos del Stuttgart, pero esto no sería el único motivo, y desde el Bayern Múnich ya le respondieron por estar interesado en uno de los extremos del equipo.

Mourinho no fue por Luis Díaz: Este es el jugador del Bayern Múnich que quiere para el Real Madrid

Luis Díaz y José Mourinho. (Foto: Getty Images)

En Alemania empezó a crecer el rumor que José Mourinho aprovechó su presencia en la final de la DFB Pokal (Copa de Alemania) para ver a Michael Olise en vísperas de poder firmarlo para el Real Madrid. El canal ‘Sky Sport’ le informó esto a Uli Hoeneß, presidente de honor del Bayern Múnich, y la respuesta fue contundente: “Mourinho puede vigilar a Olise con cinco ojos, no lo conseguirá”.

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Esto vale Michael Olise si el Real Madrid lo quiere comprar

Según el portal ‘Transfermarkt‘, Michael Olise está avaluado en 140 millones de euros. Esto quiere decir que si Real Madrid quiere comprarlo, tendrá que pagar una cifra superior a ese valor por el extremo del Bayern Munich, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029.

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