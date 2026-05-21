Revelan un nuevo convocado y dos descartados de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Néstor Lorenzo sigue llamando y descartando jugadores para la lista final de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

La prelista de 55 de la Selección Colombia se va ‘acortando’ y es que Néstor Lorenzo decidió que solo los jugadores que tendrían opciones de ir al Mundial 2026 formen parte del campamento de entrenamiento. Este jueves se conoce que dos futbolistas quedaron definitivamente fuera, mientras que confirman un nombre más de la lista de 26

Según información de Pipe Sierra, Juan Camilo Portilla de Athletico Paranaense quedó libre de su club para sumarse al campamento. El centrocampista así estará en Estados Unidos, México y Canadá.

De igual forma, Kevin Viveros y Stiven Mendoza no fueron llamados, por lo que salvo alguna lesión, quedarán fuera de la lista final de Lorenzo. El delantero y extremo no fueron desafectados como su compañero de club.

En redes los hinchas cuestionaron la ausencia de Kevin Viveros, delantero que pese a no haber debutado en la mayor viene con mejores registros en una posición que no sobran muchos puestos.

En el puesto de extremos están otros nombres como el propio Luis Díaz, Andrés Gómez, Johan Carbonero y John Arias. La lista final se conocerá conforme los días pasan.

El fixture de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Fecha Partido Hora (COL) Sede Estadio Miércoles 17 de junio Uzbekistán vs. Colombia 9:00 p. m. Ciudad de México Estadio Azteca / Banorte Martes 23 de junio Colombia vs. RD Congo 9:00 p. m. Guadalajara Estadio Akron Sábado 27 de junio Colombia vs. Portugal 6:30 p. m. Miami, Estados Unidos Hard Rock Stadium

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Kevin Viveros venía con 9 goles y 1 asistencia en 19 partidos de Brasil. Foto: Getty.

En resumen