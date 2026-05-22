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Bombazo: Liverpool le gana a todos y ficha a un seleccionado colombiano

El Liverpool de Inglaterra ha cerrado el fichaje de uno de los cracks de la Selección Colombia y pagarán una fuerte suma.

Bombazo: Liverpool le gana a todos y ficha a un seleccionado colombiano
Bombazo: Liverpool le gana a todos y ficha a un seleccionado colombiano

El Liverpool vuelve a confiar en talento colombiano, y es que pocos años del fichaje de Luis Díaz, el gigante de Inglaterra ya tiene cerrado a un nuevo seleccionado nacional.

Según cuenta Pipe Sierra, Liverpool cerró el fichaje de Samuel Martínez, el joven volante que está en planes de otros gigantes de Europa. Pese a los rumores, la cifra del traspaso será menor a lo que se había informado.

El Liverpool pagará 1 millón de dólares por el volante de 17 años, sin embargo el jugador seguirá en Atlético Nacional hasta que cumpla la mayoría de edad. Se hablaba de que el Borussia Dortmund lo iba a fichar pero finalmente serán los ‘reds’.

Samuel Martínez sonó para equipos como el Arsenal, Bayern Múnich, Brighton, clubes de Bélgica entre otros. Al final los de Anfield esperarán dos años para sumar a la joya.

El volante estuvo cerca de irse del ‘Verdolaga’ como agente libre pero tras el campeonato sudamericano sub 17 el club le hizo un contrato profesional para blindarlo.

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Mientras Samuel Martínez tendrá seguramente una etapa en las reservas del Liverpool, para el primer equipo podrían fichar al lateral Daniel Muñoz por 40 millones de euros.

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Samuel Martínez – Selección Colombia sub 17. Foto: Getty.

Samuel Martínez – Selección Colombia sub 17. Foto: Getty.

En resumen

  • El club Liverpool cerró el fichaje del mediocampista colombiano Samuel Martínez por un millón de dólares.
  • El futbolista juvenil de 17 años continuará jugando en Atlético Nacional hasta alcanzar la mayoría de edad.
  • La directiva de los ‘reds’ evalúa además el fichaje del lateral colombiano Daniel Muñoz por 40 millones.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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