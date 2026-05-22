Beccacece lo quiso para la Selección de Ecuador y sería nuevo refuerzo de Liga de Quito

Liga de Quito sigue buscando nuevos fichajes y ahora van por uno de los jugadores que Beccacece quiso para la Selección de Ecuador.

Liga de Quito sigue con la danza de nombres de posibles refuerzos para la siguiente temporada y ahora revelan que coincide con un jugador que Sebastián Beccacece quiso para la Selección de Ecuador.

Según Mr. Offsider, Emiliano Clavijo, volante de Universidad Católica, estaría en planes de Liga para el segundo semestre. El jugador se encuentra en recuperación de su lesión, si no hubiera sido llamado para amistosos vs. Arabia Saudita y Guatemala.

Emiliano Clavijo tendrá cerca de un mes más de recuperación, tiempo que no resentirá ni U.Católica ni Liga de Quito ya que se viene el Mundial. El jugador también ha tenido sondeos del Toluca de México.

Solo en los ‘camaratas’ lleva más de 150 partidos en primera división, este año el centrocampista lleva 4 goles en 13 partidos. El año pasado fue parte del plantel campeón de la Copa Ecuador.

Su valor de mercado sería cercano a los 700 mil dólares, aunque un llamado a la Selección de Ecuador y un interés de la Liga MX haría que el jugador se cotice al alza.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Emiliano Clavijo – Universidad Católica vs. Cruzeiro.

En resumen