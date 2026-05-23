Juan Manuel Rengifo se metió en planes de otros grandes clubes del extranjero y podría dejar Atlético Nacional

El joven volante de Atlético Nacional y uno de los mejores equipos de todo el fútbol colombiano, Juan Manuel Rengifo estaría muy cerca de mudarse de equipo. El futbolista interesa a grandes clubes del extranjero y sus horas en Atlético Nacional estarían contadas.

El volante de 21 años de edad estaría en planes de Monterrey de México, Lazio Sassuolo y también Sporting de Portugal. Estos 4 equipos siguen de cerca su desarrollo y estarían atentos a una posible llegada al Mundial 2026 para hacer una oferta.

Rengifo viene destacando como uno de los mejores en todo el fútbol colombiano y el jugador podría dar ese salto que se le viene pidiendo desde hace varias semanas. Además, su posible venta también dejaría un importante ingreso al club.

En las siguientes semanas se darían más claras sobre el futuro de Juan Manuel Rengifo, pero en Atlético Nacional ya estarían pensando en el segundo semestre sin el jugador. Otro equipo que también lo estaría buscando sería un grande de Sudamérica.

Juan Manuel Rengifo dejaría Atlético Nacional. (Foto: @nacionaloficial)

Atlético Nacional está peleando en este semestre por volver a ser campeón del fútbol colombiano y gran parte es por el buen rendimiento de Rengifo y otros jugadores que dieron un paso al frente, tras ser eliminados por Millonarios en la Copa Sudamericana.

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Los números de Juan Manuel Rengifo en esta temporada

En este semestre con Atlético Nacional, Juan Manuel Renfigo ha jugado un total de 22 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 7 goles y ha dado 6 asistencias. Lleva en cancha cerca de 1.600 minutos y titular absoluto para Diego Arias.

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