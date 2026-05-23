Mientras Luis Díaz gana 14 millones en Bayern, esto cobraría Samuel Martínez en Liverpool

Samuel Martínez es la nueva estrella colombiana que llega a Europa y Liverpool será su nuevo destino.

El fútbol colombiano se encuentra absolutamente sorprendido después de que se revelara que Samuel Martínez será nuevo jugador del Liverpool cuando cumpla 18 años. El joven jugador abandonará Atlético Nacional para seguir su carrera en la Premier League.

Aunque es uno de los jugadores colombianos con mayor proyección, Samuel Martínez no llegaría a ganar un gran salario. Además, el club ‘Red’ no es uno de los que suele pagar un gran dinero a sus jugadores en los primeros contratos, por ejemplo, Luis Díaz ganaba casi 3 millones año, cuando ya estaba consolidado.

El sueldo de Samuel Martínez en Liverpool

De acuerdo a la información de Fichajes, Liverpool tiene un salario más bajo 171 mil dólares por temporada y se espera que el promedio del cobro de Martínez sea entre 200K y 500K. Un jugador que tiene minutos en el primer equipo como Curtis Jones tiene un salario de 911K por temporada.

Samuel Martínez llega a Liverpool. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cuánto cobra Luis Díaz en Bayern Múnich?

Uno de los motivos de la salida de Luis Díaz de Liverpool es que el colombiano tenía un salario de apenas 3 millones al año. Cuando decidió fichar por el Bayern lo hizo para ganar un sueldo de 14 millones por temporada y ser uno de los mejores pagados.

¿Cuánto gana Atlético Nacional con la venta de Samuel Martínez?

Atlético Nacional no recibe un importante dinero por la venta de Samuel Martínez, en realidad el club pasa a percibir apenas una transferencia de 1 millón de euros, según filtraciones. El jugador no tenía contrato profesional y por eso el club solo recibe este dinero por su formación.

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