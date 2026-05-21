La primera publicación de Harry Kane con Luis Díaz tras quitarle 250.000 euros

Conoce cuál fue la primera publicación de Harry Kane junto a Luis Díaz luego de quitarle un bono de 250.000 euros.

Era una competencia casi imposible de ganar, pero Luis Díaz lo intentó. La Bundelisga llegó a su fin y se confirmó que Harry Kane le quitó 250.000 euros al jugador colombiano. Acto seguido, llegó una primera publicación del delantero inglés con ‘Lucho’. ¿Casualidad o causalidad?

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Cuando Luis Díaz firmó el 30 de julio de 2025 con Bayern Múnich, los únicos detalles que sorprendieron no fueron los 75 millones de euros con bonificaciones que le pagaron al Liverpool FC y la longitud del contrato hasta el 30 de junio de 2029.

En la letra pequeña, aquella que muchas veces se pasa por alto, a ‘Lucho’ Díaz le pusieron una bonificación de 250.000 euros que no pudo cumplir en la Champions League al terminar con siete goles y que Harry Kane le quitó en la Bundesliga. ¿De qué se trata?

Por este motivo, Luis Díaz perdió 250 mil euros debido a Harry Kane

Harry Kane y Luis Díaz en la Champions League. (Foto: Getty Images)

Harry Kane terminó su participación en la Bundesliga 2025-26 con tres goles ante FC Colonia y no solo quedó como el goleador del torneo tras marcar 36 anotaciones, también le quitó el bono que tenía Luis Díaz de 250.000 euros si terminaba como goleador de la Bundesliga. ‘Lucho’ terminó con 15 goles en la Liga de Alemania.

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Harry Kane y una publicación con Luis Díaz tras quitarle 250.000 euros

Una vez más demostró lo bien que se la lleva con el extremo de la Selección Colombia. Lejos de presumir que le quitó la posibilidad de ganar un bono de 250 mil euros, Kane publicó una imagen de la imitación que Luis Díaz hizo de su festejo típico, y le dio la bendición con un “en sincronía”.

Post de Kane con Luis Díaz. (Foto: Instagram / @harrykane)

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En síntesis

250.000 euros perdió Luis Díaz al no ser el máximo goleador de la Bundesliga.

perdió Luis Díaz al no ser el máximo goleador de la Bundesliga. 36 goles marcó Harry Kane para consagrarse como goleador del torneo en Alemania.

marcó Harry Kane para consagrarse como goleador del torneo en Alemania. Luis Díaz anotó 15 goles en su participación en la Liga de Alemania.