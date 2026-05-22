Última hora: Convocado de Selección Colombia sería descartado por pedido de la Federación

La Selección Colombia tiene a un jugador casi descartado pero reportan que sería por decisión de la Federación.

La Selección Colombia va confirmando y descartado los nombres que integrarán la lista final de convocados para el Mundial 2026, pero reportan que uno tendría su futuro en manos de la Federación. Uno de los llamados por Néstor Lorenzo quedaría fuera por decisión de la FCF.

Según el periodista Luis Arturo Henao, la Federación Colombiana de Fútbol le comunicó a Néstor Lorenzo que Sebastián Villa no puede ser convocado al Mundial.

La inclusión en la prelista ya había generado señalamientos de parte de hinchas y prensa tanto colombianos como extranjeros. En la FCF temen el efecto adverso de convocar a alguien que tuvo los conocidos problemas con la justicia.

Néstor Lorenzo había declarado que “no se puede juzgar a alguien eternamente”, en rueda de prensa. La justificación dada para el llamado de Villa no dejó conformes a todos.

Sebastián Villa fue uno de los jugadores más importantes del Independiente Rivadavia que clasificó a los play offs de Argentina, así como destacó en la clasificación a 8vos de Copa Libertadores.

El fixture de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Fecha Partido Hora (COL) Sede Estadio Miércoles 17 de junio Uzbekistán vs. Colombia 9:00 p. m. Ciudad de México Estadio Azteca / Banorte Martes 23 de junio Colombia vs. RD Congo 9:00 p. m. Guadalajara Estadio Akron Sábado 27 de junio Colombia vs. Portugal 6:30 p. m. Miami, Estados Unidos Hard Rock Stadium

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Sebastián Villa – Independiente Rivadavia

En resumen