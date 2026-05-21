FIFA estudia ampliar el Mundial 2030 a 66 selecciones

Las informaciones de las últimas horas apuntan a que FIFA puede volver a poner en tela de juicio un mundial con 66 participantes.

Quedan apenas poco más de 20 días para que arranque la edición de la Copa del Mundo del año 2026. Lo hace en un contexto de cambios totales y donde por primera vez 48 selecciones se batirán por el título que en este momento defiende la Selección Argentina. De cara al 2030 la cosa puede irse hasta 66 equipos clasificados.

Las informaciones llegan gracias al Diario AS. El medio español recalca que nuevamente el máximo ente del fútbol mundial estudia cambios en su torneo más importante. Todo ello bajo las premisas de intentar llevar la fiesta a todos los rincones del planeta y de aprovechar el boom económico que entienden que tendrán en la edición de 2026. Eso sí, la cosa no es sencilla.

Existen dos ramas en la FIFA alrededor de la propuesta. Están quienes la ven como la manera de seguir generando ingresos en un torneo cada vez más demandante de dinero. Hay otros que la comprenden como una hoja de ruta peligrosa para la planificación del torneo e igualmente pensando en la salud de los jugadores. Para sorpresa de todos, en caso de que se eleven los cupos para el Mundial del año 2030, no sería a 64 y sí a 66.

Desde el Diario AS no recalcan los motivos para no tener un número que cierre de manera perfecta. Antes de la última modificación, los cupos a la Copa del Mundo quedaban en 32. Pensar en uno con 64 participantes sería más sencillo en cuanto a la planificación y ejecución del torneo. Una edición del Mundial con 66 participantes implicaría un nuevo cambio de formato e igualmente más tiempo de competición con los clubes seguramente en contra.

La Copa del Mundo podría seguir ampliando sus cupos: GETTY

Dentro de las informaciones desveladas se habla de una gran confederación del fútbol que estaría a favor de dicho cambio. Sería el gran aliado de Gianni Infantino a la hora de pensar en una nueva modificación del torneo de cara a la edición del centenario. Se enmarca que igualmente la gran prueba con 64 o 66 clubes se daría de manera puntual en el año 2030 y a la espera de ver qué clase de consecuencias tiene en el panorama general. En este escenario, y si la cosa saliese bien, podría quedarse este nuevo formato.

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No habrá más cambios con el Mundial de clubes

La posibilidad de que el torneo se realizase cada dos veranos se encuentra prácticamente descartada. Los sindicatos de jugadores a nivel internacional son los principales enemigos de la propuesta. La entienden como un ataque directo a la salud de los futbolistas e igualmente como un acto de avaricia por parte de los grandes entes del fútbol mundial que poco o nada tiene que ver con mejorar el juego.

Bajo esta ruta informativa se espera que el Mundial de Clubes de la FIFA vuelva a tener lugar en el año 2029 a gran escala. Resta ver si veremos una edición con 32 participantes o si, como ocurre a lo largo de las próximas semanas, será uno con 48 equipos clasificados. Desde Zúrich se siguen tomando decisiones alrededor de un deporte donde las palabras dinero y calendario van de la mano.

Datos claves

FIFA estudia ampliar el torneo a 66 selecciones participantes de cara al Mundial 2030.

estudia ampliar el torneo a 66 selecciones participantes de cara al Mundial 2030. El presidente Gianni Infantino contaría con el apoyo de una gran confederación para este cambio.

contaría con el apoyo de una gran confederación para este cambio. La propuesta se publicó en Diario AS a pocos días de iniciar el Mundial 2026.