Mikel Arteta decidió y Piero Hincapié tiene equipo para el 2027

Mikel Arteta revisó la plantilla del Arsenal y decidió las primeras salidas y lo qué pasará con Piero Hincapié.

A nada de acabarse la temporada del Arsenal, el entrenador español Mikel Arteta empieza a decidir el armado del plantel para la siguiente año. Ecuador estaba pendiente y el DT tomó una decisión con Piero Hincapié.

El entrenador habría pedido a la directiva del club inglés que Piero Hincapié se quede en el Arsenal para el 2027. Para el español es uno de los elementos claves de la plantilla campeona de Inglaterra.

Solo queda definir si la directiva del Arsenal toma en cuenta la petición del DT o si decide venderlo ante alguna hipotética buena oferta. Ya se conoce que Piero Hincapié tendría ofertas para cambiar de club.

Arsenal pagará los 52 millones de euros estipulados en la obligación de compra al Bayer Leverkusen, luego de eso se conoce que el Galatasaray de Turquía lo quiere fichar pagando una cifra superior.

Las decisiones finales se tomarán luego de la final de la UEFA Champions League, el Arsenal planea poner de titular a Piero Hincapié en la defensa contra el PSG de William Pacho.

Los números de Piero Hincapié en Arsenal

Con la camiseta de Arsenal, Piero Hincapié ha jugado ya 38 partidos en esta temporada. Ha marcado 1 gol y dado 2 asistencias. Lleva en cancha más de 2.500 minutos. Además, el ex jugador de IDV registra un valor de mercado de 50 millones de euros.

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Piero Hincapié – Selección Ecuador.

En resumen