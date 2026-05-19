Mientras Luis Díaz gana 14 millones en Bayern, el nuevo salario de Luis Enrique en París Saint- Germain

¿Gana más un técnico que Lucho? Mientras Luis Díaz cobra 14 millones en Bayern, mira el nuevo salario de Luis Enrique en PSG. Lee aquí.

Muchos dirían que no resulta justo comparar lo que gana un entrenador con el sueldo de un jugador, pero este caso es una gran excepción. Luis Enrique es el técnico de moda y París Saint-Germain decidió darle un aumento, así que no hubo un mejor momento para comparar el salario del DT español con lo que cobra Luis Díaz en Bayern Múnich.

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‘Lucho’ Díaz la rompió toda en la primera temporada con el Bayern Múnich y en la Champions League 2025-26 terminó con siete goles y cuatro asistencias. Anotó un gol cada 140 minutos. En la serie ante el PSG, marcó un golazo en la semifinal de ida y en la vuelta fue el jugador de campo junto a Harry Kane mejor calificado del equipo para justificar su salario millonario.

Luis Enrique le dio un repaso táctico a Vincent Kompany en la semifinal de vuelta y la eliminación del Bayern Múnich terminó siendo por un marcador global de 6-5. El entrenador español jugará de manera consecutiva una segunda final de la Champions League, así que el París Saint-Germain decidió hacerle un aumento. ¿Quedó ganando más o menos que ‘Lucho’?

Luis Enrique quedó ganando más dinero que Luis Díaz por esta diferencia

Luis Enrique gana más dinero que Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

Según informó el periodista Diego Rueda, de ‘Caracol Radio’, Luis Enrique pasó de ganar 11.5 millones a 16 millones de euros en el PSG. Esto quiere decir que el DT gana 2 millones más de lo que cobra Luis Díaz en el Bayern Múnich, ya que el extremo colombiano percibe un salario anual bruto de 14 millones de euros, de acuerdo a la información del portal ‘Capology’.

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¿Quién tiene un contrato más largo, Luis Díaz o Luis Enrique?

Aquí gana la estrella de la Selección Colombia. Mientras que Luis Díaz tiene contrato con Bayern Múnich hasta el 30 de junio de 2029, el vínculo de Luis Enrique con el París Saint-Germain va hasta el 30 de junio de 2027. Sin embargo, el diario ‘L’Équipe’ reporta que el PSG y el técnico español están en negociaciones para renovar contrato hasta el 2030.

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