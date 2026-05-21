Sorteo del Mundial Sub 17 2026: todos los grupos, fechas y dónde se juega la final

El Mundial Sub 17 ya tiene su primera fase definida, con 48 selecciones que buscarán la gloria en Qatar desde el 19 de noviembre de este año. Conoce los grupos.

En noviembre de 2026, Qatar volverá a abrir las puertas de sus estadios para albergar la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de la FIFA, un certamen que históricamente ha servido como la gran vitrina mundial para las futuras leyendas del deporte.

La cita mundialista se llevará a cabo entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de este año y este jueves 21 de mayo se sortearon los 12 grupos de la competencia.

Todos los grupos del Mundial Sub 17 2026:

Grupo A

Qatar

Panamá

Egipto

Grecia

Grupo B

Corea del Sur

Nueva Caledonia

Ecuador

África 1 (a definir)

Grupo C

Argentina

Australia

Dinamarca

África 2 (a definir)

Grupo D

Francia

Haití

Arabia Saudita

Uruguay

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Grupo E

Italia

Jamaica

Costa de Marfil

Uzbekistán

Grupo F

Senegal

Croacia

Tayikistán

Cuba

Grupo G

Mali

Nueva Zelanda

Bélgica

Vietnam

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Grupo H

España

China

Fiji

Marruecos

Grupo I

Brasil

Irlanda

Tanzania

Costa Rica

Grupo J

Estados Unidos

Macedonia

Chile

Argelia

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Grupo K

México

Rumania

Camerún

Venezuela

Grupo L

Japón

Colombia

Serbia

Honduras

Así quedó el cuadro completo con todos los grupos del Mundial Sub 17

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Los partidos se llevarán a cabo en el vanguardista Complejo de Competición de la Aspire Zone, que una vez más se transformará en un centro futbolístico para aficionados y jugadores.

Mundial en Qatar, con 48 equipos y todos los años

Desde el 2025, la FIFA implementó un cambio radical que transformó la estructura de la competencia:

Frecuencia anual: El torneo dejó de ser bienal. Ahora se disputa todos los años , garantizando que ninguna camada de jóvenes talentos pierda la oportunidad de ganar roce internacional.

El torneo dejó de ser bienal. Ahora se disputa , garantizando que ninguna camada de jóvenes talentos pierda la oportunidad de ganar roce internacional. Expansión masiva: El cupo de participantes se amplió de 24 a 48 selecciones . Esto no solo democratiza el torneo dándole espacio a países debutantes, sino que eleva la exigencia física y mental desde el primer día.

El cupo de participantes se amplió de 24 a . Esto no solo democratiza el torneo dándole espacio a países debutantes, sino que eleva la exigencia física y mental desde el primer día. Qatar, la sede fija: Aprovechando la imponente infraestructura que dejó el Mundial absoluto de 2022, la FIFA designó a Qatar como el país anfitrión de forma ininterrumpida para todas las ediciones entre 2025 y 2029.

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El último campeón: Portugal, el rival a vencer

Quien aterrice en Doha con aspiraciones de llevarse el título tendrá que mirar muy de cerca a la Selección de Portugal. Los lusos llegan como los campeones defensores tras haberse consagrado en la edición inaugural de este nuevo formato anual.

A finales del año pasado, en la edición de Qatar 2025, Portugal hizo historia al levantar su primer Mundial de la categoría tras vencer a Austria por 1-0 en una final cerradísima. Por su parte, la región latinoamericana estuvo cerca de la gloria, con Brasil alcanzando las semifinales y despidiéndose con un respetable cuarto lugar tras caer ante Italia por el bronce.

Dado que la edición de 2025 sirvió como trampolín para estrellas en ascenso como el egipcio Hamza Abdelkarim, el maliense Seydou Dembélé, los belgas Jesse Bisiwu y Nathan De Cat, y el italiano Samuele Inacio, entre muchos otros, todas las miradas estarán puestas ahora en la próxima generación de talentos en la edición de 2026.

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La final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026 se celebrará en el renombrado Estadio Internacional Khalifa, donde Portugal se coronó campeón el año pasado ante 38.901 espectadores.

El reto para Latinoamérica y el peso de la historia

El Mundial Sub-17 suele ser un terreno de resultados impredecibles y dominio africano, pero Latinoamérica siempre dice presente:

Mientras Brasil llega invariablemente con la chapa de máximo candidato y México busca revivir aquellas épicas campañas que lo consagraron campeón a principios de siglo, Argentina aterrizará con la urgencia histórica de saldar su única gran deuda: es el único título masculino de la FIFA que la Albiceleste no ha logrado ganar, pese a su gran éxito reciente en categorías mayores.

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DATOS CLAVE

El Mundial de Fútbol Sub-17 2026 se celebrará en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

La FIFA expandió el torneo de forma anual a un formato con 48 selecciones participantes.

La selección de Portugal es el campeón defensor tras haber ganado la edición de Qatar 2025.