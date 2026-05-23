Estos jugadores de la Selección de Ecuador no irán al Mundial 2026 y Beccacece los descartó.

La Selección de Ecuador revelará su lista de convocados al Mundial 2026 el próximo 1 de junio de 2026. Sin embargo, ya hay indicios de los 26 jugadores que llevaría el DT y con esto también se ha confirmado algunos nombres que se quedarán sin mundial.

El DT dejaría fuera de la convocatoria mundialista a jugadores con los que no contaba y otros que finalmente no lo convencieron y no se ganaron el lugar esperado. Por lo cual, tendrán que esperar para el Mundial 2030 y un nuevo ciclo de Eliminatorias.

Los que no van al Mundial con Beccacece

Beccacece dejaría fuera de la Selección de Ecuador a jugadores como: Jeremy Sarmiento, Elias Legendre, Djorkaeff Reasco, Janner Corozo y Keny Arroyo, entre otros que no estarán en la siguiente copa del mundo. Estos jugadores tuvieron minutos en varios ciclos, pero no les alcanzó.

Jeremy Sarmiento totalmente borrado por Beccacece

El extremo que milita en el Middlesbrough se quedó fuera del Mundial 2026, porque tuvo un problema con el DT en las Eliminatorias y desde entonces no volvió. Ahora ya su ausencia está prácticamente confirmada y no estará en el Mundial 2026.

Keny Arroyo sin chances

Aunque fue parte del proceso de Beccacece en un comienzo, Keny Arroyo también ha ido perdiendo espacio y con extremos como Nilson Angulo y John Yeboah y Gonzalo Plata no tiene espacio en un listado que vaya a jugar en el Mundial.

Jeremy Sarmiento no llegaría al Mundial 2026 con Ecuador. (Foto: GettyImages)

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Elías Legendre

El joven delantero ecuatoriano también se ha quedado sin chances y aunque su futuro pinta muy bien, el delantero tendrá que seguir esperando. En su lugar, como goleador de proyecto, Beccacece podría convocar al Mundial 2026 al delantero de IDV, Juan Riquelme Angulo.

Los convocados de Ecuador para el Mundial 2026

De acuerdo a la información de Alfonso Harb estos serían 22 de los 26 convocados por Ecuador al Mundial:

Arqueros: Gonzalo Valle, Hernán Galíndez

Defensas: Joel Ordoñez, Pacho, Hincapié, Preciado, Estupiñán, Jackson Porozo, Félix Torres, José Hurtado.

Volantes: Alan Franco, Moisés Caicedo, Jordi Alcívar, Pedro Vite, Anthony Valencia, Kendry Páez, Alan Minda.

Delanteros: Gonzalo Plata, John Yeboah, Enner Valencia, Nilson Ángulo, John Mercado, Kevin Rodríguez, Jordy Caicedo.

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