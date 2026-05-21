Conflicto en Alemania al confirmarse la presencia de Manuel Neuer para el Mundial

En Alemania cuentan que a Oliver Baumann, quien venía siendo el portero titular, no le gustó nada la inclusión de Manuel Neuer.

El histórico Manuel Neuer finalmente regresará a la Selección de Alemania para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En las últimas horas lo anunciaron los medios de comunicación del país europeo y este jueves lo hizo oficial el entrenador Julian Nagelsmann al divulgar la lista de los 26 jugadores que integrarán su plantel.

El guardameta del Bayern Munich, que debutó en el combinado nacional en un amistoso en 2009 contra Emiratos Árabes, se había despedido luego de caer con España en los Cuartos de Final de la Euro el 5 de julio del 2024, una derrota que caló hondo en Alemania, pues apelaban a la localía para volver a los más alto del Viejo Continente.

Y desde entonces, el que tomó el cargo de custodiar la valla fue Oliver Baumann, formado en el Friburgo, pero que defiende los colores del Hoffenheim desde julio del 2014. Si bien al principio entró en la disputa con Marc André ter Stegen y con Alexander Nübel del Stuttgart, en octubre de aquel 2024, vs. Países Bajos por la UEFA Nations League, dio su primer paso para quedar como la alternativa principal.

De hecho, inició las formaciones en todos los compromisos de Alemania por las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo, en la que enfrentó a Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo. Y es más, también estuvo bajo los tres postes en el amistoso con Suiza de la fecha FIFA de marzo último. Por lo que estaba todo dado para ser el elegido para el Mundial 2026.

Oliver Baumann vs. Suiza en marzo. Getty Images.

Es por eso que, conforme a un reporte realizado por los periodistas Patrick Berger y Florian Plettenberg, Oliver Baumann se siente bastante molesto para la decisión de Nagelsmann de incorporar a la nómina definitiva a Manuel Neuer, de quien se presume que retorna para ser titular, algo que claramente no estaba en los planes tras anunciar su retiro de la Selección de Alemania.

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El grupo de Alemania en la Copa del Mundo 2026

En la Copa del Mundo 2026, la selección de Alemania encabezará el Grupo E. El debut de los germanos está programado para el 14 de junio en Houston contra Curazao, seguido del choque ante Costa de Marfil el 20 de junio en Toronto, para finalmente cerrar la primera fase el 25 de junio frente a Ecuador en Nueva Jersey.

Convocados de Alemania para el Mundial 2026

Guardametas

Manuel Neuer (Bayern Múnich)

(Bayern Múnich) Oliver Baumann (Hoffenheim)

(Hoffenheim) Alexander Nübel (Mónaco)

Defensas

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

(Real Madrid) Jonathan Tah (Bayern Múnich)

(Bayern Múnich) Nico Schlotterbeck (Dortmund)

(Dortmund) Waldemar Anton (Dortmund)

(Dortmund) Malick Thiaw (Newcastle)

(Newcastle) David Raum (RB Leipzig)

(RB Leipzig) Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)

(Eintracht Frankfurt) Joshua Kimmich (Bayern Múnich)

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Mediocampistas

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

(Bayer Leverkusen) Jamal Musiala (Bayern Múnich)

(Bayern Múnich) Leon Goretzka (Bayern Múnich)

(Bayern Múnich) Aleksandar Pavlović (Bayern Múnich)

(Bayern Múnich) Angelo Stiller (Stuttgart)

(Stuttgart) Pascal Groß (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Nadiem Amiri (Maguncia)

Delanteros

Kai Havertz (Arsenal)

(Arsenal) Leroy Sané (Galatasaray)

(Galatasaray) Serge Gnabry (Bayern Múnich)

(Bayern Múnich) Deniz Undav (Stuttgart)

(Stuttgart) Maximilian Beier (Dortmund)

(Dortmund) Jamie Leweling (Stuttgart)

(Stuttgart) Nick Woltemade (Newcastle)

(Newcastle) Kevin Schade (Brentford)

(Brentford) Chris Führich (Stuttgart)

(Stuttgart) Lennart Karl (Bayern Múnich)

En síntesis

Aquí tienes los 3 takeaways fácticos del artículo:

Manuel Neuer regresará a la Selección de Alemania para disputar el Mundial 2026.

regresará a la Selección de Alemania para disputar el Mundial 2026. El entrenador Julian Nagelsmann oficializó este jueves la lista definitiva de 26 futbolistas convocados.

oficializó este jueves la lista definitiva de 26 futbolistas convocados. Oliver Baumann manifestó su molestia por la inclusión del experimentado guardameta en la nómina.