Pese al pase gol en el título de la DFB Pokal, Bayern va a firmar a un jugador en el puesto de Luis Díaz

Descubre qué jugador fichará el Bayern Múnich para la misma posición de Luis Díaz, pese a su brillante pase gol en el título de DFB Pokal.

Bayern Múnich tiene decidido no conformarse tras una temporada en la que ganaron tres de los cuatros títulos que disputaron (Superliga, Bundesliga y Copa de Alemania). Así que, pese al pase gol de Luis Díaz en el título de la DFB Pokal, el equipo alemán va a firmar un jugador en el puesto de ‘Lucho’.

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Luis Díaz llegaba a la final de la DFB Pokal con 46 contribuciones de gol en todas las competiciones que jugó con Bayern Múnich y para ponerle la cereza al pastel terminó con una asistencia a Harry Kane en la victoria 3-0 ante Stuttgart en el título de la Copa de Alemania.

Uno de los grandes problemas del Bayern Múnich durante la temporada 2025-26 fue no tener un recambio de peso en el puesto de ‘Lucho’ Díaz que también pudiera jugar en otras posiciones de ataque. Serge Gnabry se terminó lesionando y Lennart Karl no se consolidó, así que la decisión del equipo fue ir por un jugador que está avaluado en 60 millones de euros, según el portal ‘Transfermarkt’.

Bayern va a firmar a un jugador estrella en el puesto de Luis Díaz

Este sería el nuevo compañero de Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

Pese al pase gol que hizo Luis Díaz en la final de la DFB Pokal, Bayern Múnich tiene todo listo para firmar a un jugador estrella en el puesto de ‘Lucho’. “Anthony Gordon – ¡el traspaso al Bayern inminente! Se espera que el extremo del Newcastle se una al Múnich por unos 80 millones de euros“, publicó el periodista experto Ekrem Konur.

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¿Quién hizo más goles en la temporada, Luis Díaz o Anthony Gordon?

Mientras Luis Díaz anotó 25 goles en la temporada 2025-26 (15 en Bundesliga, 7 en Champions League y 3 en Copa de Alemania), Anthony Gordon registró 17 anotaciones (10 en Champions, 6 en Premier League y una en la FA Cup.

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