Mientras Cristiano Ronaldo ganó 6.8 millones por la Saudi Pro League, el premio de Luis Díaz por la DFB Pokal

¿Los petrodólares humillan a Europa? Mientras Cristiano gana 6.8 millones en Arabia, conoce el premio de Luis Díaz en la DFB Pokal.

Luis Díaz no podía cerrar la temporada en Bayern Múnich de una mejor manera. Tuvo una asistencia en la victoria del Bayern Múnich en la final DFB Pokal (Copa de Alemania), así que no hubo un mejor momento para comparar el premio que ganó con lo que recibió Cristiano Ronaldo por ganar la Saudi Pro League 2025-26.

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Cristiano anotó dos goles en la victoria 4-1 ante Damac FC que aseguró el título del Al-Nassr en la Liga de Arabia Saudita. Con un total de 28 goles, el delantero portugués hizo efectivo el bono millonario que tenía estipulado si era campeón de la Saudi Pro League 2025-26.

La contribución de Luis Díaz al gran semestre del Bayern Múnich no solo fueron los 15 goles y las 14 asistencias para el titulo en la Bundesliga 2025-26. En la consagración de la DFB Pokal aportó tres anotaciones y el mismo número de pases gol durante todas las fases de la competición. Más que merecido el premio que recibió.

Este es el premio que recibió Bayern Múnich por ser campeón de la DFB Pokal

Luis Díaz en la final de la Copa de Alemania. (Foto: Getty Images)

Según informó el portal ‘One Football’, el premio que recibía el campeón de la DFB Pokal 2025-26 por ganar la final era de 4.32 milliones de euros. Esto quiere decir que Bayern Múnich ganó un total de unos 10.8 millones de euros por la suma de premios que acumuló durante este torneo.

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Estos fueron los últimos premios que recibieron Cristiano Ronaldo y Luis Díaz en la temporada

En equipos como el Bayern Múnich, las directivas suelen acordar dar entre el 30% y el 40% del premio total de un torneo a la plantilla del equipo (jugadores y cuerpo técnico). Esto quiere decir que, según la inteligencia artificial ‘Gemini’, el premio que recibiría Luis Díaz por ser campéon de la DFB Pokal sería de unos 233.000 euros. Si a esto se le suma un bono individual que tendría ‘Lucho’ en su contrato, el reconocimiento podría llegar a estar entre 283.000 y 333.000 euros. Una cifra muy lejana a los 6.8 millones qe ganó Crisitano Ronaldo por la Saudi Pro League 2025-26.

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