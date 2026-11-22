Conoce los detalles de la sanción que impondrá Conmebol a Boca Juniors tras vencer a Atlético Mineiro en la final de la Sudamericana 2026.

¿No todo fue alegría? Boca Juniors le dio un auténtico repaso a Atlético Mineiro de cómo se deben jugar las finales y lo venció en el partido por el título de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, ya se conoció el motivo por el cual la Conmebol va a sancionar al equipo ‘Xeneize’.

A priori, iba a ser una final pareja porque a los equipos brasileños nunca hay que darlos por muertos, deportivamente hablando, pero tan solo en 12 minutos Boca ya había estrellado un balón en el palo y le habían anulado un gol por fuera de lugar de Santiago Ascacibar.

Incluso, fue tal la superiorirdad de Boca Juniors que no solo el 2-0 parecía un marcador injusto, también se tuvo que esperar más de 78 minutos de juego para que la Unidad Disciplinaria de la Conmebol tuviera el motivo por el cuál el equipo argentino recibirá una sanción. No es nada grave…

Conmebol sancionará a Boca tras la final contra Atlético Mineiro

Por uno de estos jugadores van a sancionar a Boca. (Getty)

Según el artículo 3.8.2 del Manual de Clubes de la Copa Sudamericana 2026, “las amonestaciones (Tarjeta Amarilla) comportarán igualmente una sanción pecuniaria“. Esto quiere decir que la amonestación que recibió Tomás Belmonte al minuto 33 del segundo tiempo representará una sanción económica a Boca de 2.000 dólares. ¡Uf! Respiro de alivio para los hinchas ‘Xeneizes’.

La figura de la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Mineiro, según los expertos

Según el portal especializado ‘Sofa Score’, la figura de la victoria 2-0 de Boca Juniors a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026 fue Sebastián Villa con 8.1 puntos de calificación por, entre otros motivos deportivos, una asistencia, dos tiros totales, dos ocasiones claras de gol creadas, 18 de 23 pases precisos y cinco de diez duelos ganados.

Publicidad

Encuesta¿Cuántos jugadores de Boca Juniors fueron amonestados en la final de la Copa Sudamericana 2026? ¿Cuántos jugadores de Boca Juniors fueron amonestados en la final de la Copa Sudamericana 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen