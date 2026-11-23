Conoce cuál es la cifra real que ofreció Win Sports a la Dimayor para retener los derechos de televisión del fútbol colombiano desde 2027.

Cada vez falta menos para conocer cuál fue la decisión que tomará la Dimayor para los derechos de televisión del nuevo contrato del fútbol profesional colombiano (FPC) y ya se conoció la cifra real que ofreció el canal Win Sports. Toda Colombia quedó consternada y no es por exagerar…

Como actual dueño de los derecehos de TV del fútbol de Colombia, Win tenía la ventaja de poder igualar y superar cualquier otra oferta que le hicieran a la Dimayor. Esto fue lo que se hizo el viernes 20 de noviembre, según informó Carlos Antonio Vélez, y la pregunta pasó ser: ¿De cuánto fue?

Mauricio Correa, fundador, creador y expresidente del canal Win Sports, presentó una oferta de 90 millones de dólares por medio de la empresa Go Sports para quedarse con el nuevo contrato de televisión del fútbol colombiano. La presión pasó a Win, que lo pensó por varios días, y decidió meterse la mano a los bolsillos con una cifra millonaria.

La cifra real que Win ofreció para quedarse con la TV del FPC

Cámara de TV del fútbol colombiano. (Foto: Vizzor Image)

“Win Sports presentó la oferta, la oferta es de más de 90 millones de dólares. Recordemos que la oferta inicial por los derechos de transmisión del fútbol colombiano eran 90 millones de dólares, en los cuales se aseguraban 50 millones fijos y 40 millones por variable. La oferta de Win es una oferta de 90 millones y un poco más; pueden ser 95 millones de dólares. Esos 95 son unas variables. ¿En qué consiste la oferta? La oferta es: 7 años y nos quedamos con los derechos del fútbol profesional colombiano. Las cuentas no dan, a nadie le dan las cuentas, porque el negocio localmente no funciona. Entonces, ¿qué puede hacer Win? Win los compra y sale a vender, ¿sí? Y por supuesto, a Win + seguramente se le sube el precio”, reveló el periodista Alejandro Pino en el programa ‘Historias Secretas’.

¿Cuándo se confirmaría quién se queda con los derechos de TV del fútbol colombiano?

Pino no solo reveló que la oferta que Win Sports le hizo a la Dimayor llega a 95 millones de dólares, también sostuvo que varios dirigentes del fútbol colombiano le dijeron que el miércoles 25 de noviembre tienen una asamblea para analizar al detalle y con abogados las dos propuestas que hay sobre la mesa por el nuevo contrato de TV del FPC.

Publicidad

Encuesta¿Por cuántos años es la oferta de Win Sports por la TV del fútbol colombiano? ¿Por cuántos años es la oferta de Win Sports por la TV del fútbol colombiano? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen