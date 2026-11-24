En medio de la duda de su continuidad en Millonarios, Rodrigo Contreras está negociando con este equipo para la siguiente temporada.

Uno de los grandes nombres en el mercado de fichajes es el de Rodrigo Contreras. El delantero argentino que milita en Millonarios dejó en duda su continuidad para 2027, y ahora se reveló que su representante estaría negociando con este equipo.

De acuerdo a la información revelada por Mariano Olsen el representante de Rodrigo Contreras llegó a Bogotá para negociar con Millonarios para su continuidad en la siguiente temporada. El club ‘Embajador’ tendría la prioridad en su fichaje.

Contreras está a préstamo en Millonarios, puesto que, su pase pertenece a Deportes Antofagasta, por lo cual, el club tiene que moverse rápido para ficharlo y que se quede en el club. La intención de Millonarios sí es la de contar con el jugador.

Contreras es uno de los jugadores más importantes de Millonarios, pero las lesiones no lo han dejado en paz en este segundo semestre, de ahí que, fue perdiendo importancia en el club. No obstante, hay confianza en que solo fue un “bache” de lesiones y volverá.

Rodrigo Contreras se podría quedar en Millonarios. (Foto: GettyImages)

Se espera que en las siguientes horas se defina el futuro de Rodrigo Contreras en Millonarios. Puesto que, según confirmó Olsen, la opción de compra que tiene Millonarios sobre el futbolista caduca el 30 de noviembre y se necesita un acuerdo antes de esa fecha.

Publicidad

Las estadísticas de Rodrigo Contreras en esta temporada

En esta temporada con Millonarios, Rodrigo Contreras ha jugado ya un total de 40 partidos entre todas las competencias. Marcó 17 goles y lleva 5 asistencias. Suma en cancha poco más de 2.700 minutos pese a tener varias lesiones en este tramo final.

Encuesta¿Cómo terminará esta novela? ¿Cómo terminará esta novela? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: