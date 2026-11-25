Lille y Bayern se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Estadio Stade Pierre Mauroy, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Lille recibe a Bayern este miércoles 25 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stade Pierre Mauroy. El Lille llega golpeado y necesita puntos urgentes para no quedar afuera de cualquier chance de clasificación. El Bayern, en cambio, aparece como un rival de otro nivel en este momento de la fase de liga.

Para los franceses es casi una final anticipada: una nueva derrota los deja prácticamente sin margen de error en lo que queda del certamen. El Bayern, mientras tanto, quiere seguir sumando para meterse entre los mejores puestos de la tabla general.

La actualidad de ambos equipos

El Lille atraviesa un presente complicado en la Champions. Viene de caer como local ante Lyon y antes de eso había mostrado algo de reacción con un triunfo ante Rennes, aunque el empate sin goles frente a Bodø/Glimt confirma las dificultades para hacerse fuerte afuera. Con un solo punto en cuatro fechas, está 35° de 36 equipos, una posición que lo obliga a ganar sí o sí si quiere seguir con vida en la fase de liga.

El Bayern no atraviesa su mejor racha, pero su andar en la Champions sigue siendo sólido. Viene de un empate 1-1 como local ante Köln que cortó una seguidilla positiva, luego de haber vencido a Mainz y a Atlético en salidas consecutivas. Con 8 puntos está 14°, una ubicación que no refleja del todo su poderío pero que todavía le permite pelear por los primeros lugares si encadena resultados.

El historial entre Lille y Bayern

El historial entre ambos es corto pero contundente a favor del Bayern, que ganó los dos únicos antecedentes registrados. En la última visita a Francia se impuso por la mínima, y antes había goleado 6-1 en condición de local. La diferencia de gol es amplia: siete tantos a favor del conjunto alemán contra apenas uno del Lille en esos dos partidos.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/11/2012 Bayern vs. Lille 6-1 UEFA Champions League 23/10/2012 Lille vs. Bayern 0-1 UEFA Champions League

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Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sabah FK vs. Barcelona Miércoles 25 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Slavia Praga vs. Villarreal Miércoles 25 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sporting vs. Manchester United Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 PSG vs. Roma Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Inter vs. Stuttgart Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Brujas vs. Liverpool Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Atlético de Madrid vs. Viking Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis