Lille recibe a Bayern este miércoles 25 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stade Pierre Mauroy. El Lille llega golpeado y necesita puntos urgentes para no quedar afuera de cualquier chance de clasificación. El Bayern, en cambio, aparece como un rival de otro nivel en este momento de la fase de liga.
Para los franceses es casi una final anticipada: una nueva derrota los deja prácticamente sin margen de error en lo que queda del certamen. El Bayern, mientras tanto, quiere seguir sumando para meterse entre los mejores puestos de la tabla general.
La actualidad de ambos equipos
El Lille atraviesa un presente complicado en la Champions. Viene de caer como local ante Lyon y antes de eso había mostrado algo de reacción con un triunfo ante Rennes, aunque el empate sin goles frente a Bodø/Glimt confirma las dificultades para hacerse fuerte afuera. Con un solo punto en cuatro fechas, está 35° de 36 equipos, una posición que lo obliga a ganar sí o sí si quiere seguir con vida en la fase de liga.
El Bayern no atraviesa su mejor racha, pero su andar en la Champions sigue siendo sólido. Viene de un empate 1-1 como local ante Köln que cortó una seguidilla positiva, luego de haber vencido a Mainz y a Atlético en salidas consecutivas. Con 8 puntos está 14°, una ubicación que no refleja del todo su poderío pero que todavía le permite pelear por los primeros lugares si encadena resultados.
El historial entre Lille y Bayern
El historial entre ambos es corto pero contundente a favor del Bayern, que ganó los dos únicos antecedentes registrados. En la última visita a Francia se impuso por la mínima, y antes había goleado 6-1 en condición de local. La diferencia de gol es amplia: siete tantos a favor del conjunto alemán contra apenas uno del Lille en esos dos partidos.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/11/2012
|Bayern vs. Lille
|6-1
|UEFA Champions League
|23/10/2012
|Lille vs. Bayern
|0-1
|UEFA Champions League
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sabah FK vs. Barcelona
|Miércoles 25 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Slavia Praga vs. Villarreal
|Miércoles 25 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sporting vs. Manchester United
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|PSG vs. Roma
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Inter vs. Stuttgart
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Brujas vs. Liverpool
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Viking
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Lille y Bayern se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Lille suma 1 punto en el torneo.
- Bayern suma 8 puntos en el torneo.