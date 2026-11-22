Liga de Quito espera cerrar la temporada y la clasificación a Copa Libertadores para empezar a trabajar en la plantilla 2027, aún así ya hay novedades. Una salida de un titular fue confirmada este domingo.
Stalin Cobeña dio a conocer que José Carabalí dejará el equipo y volverá a Universitario de Deportes. El jugador ya se despidió de sus compañeros y viajará nuevamente al club de Fabián Bustos.
El periodista aclara que la decisión no pasa por temas deportivos y tampoco por motivos extra futbolísticos sino por un pedido del lateral y extremo de regresar a Perú por temas familiares.
Medios peruanos habían reportado meses anteriores, que José Carabalí dejaría Liga de Quito de regreso a Universitario de Deportes de Perú por cerca de 700 mil dólares.
Ya a mitad de temporada sonó nuevamente como una salida de Liga de regreso a la U debido a que “no se sentía cómodo”, aunque los medios en ese entonces no explicaron motivos.
Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026
Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.
José Carabalí – Universitario de Deportes 2025, dónde fue bicampeón peruano. Foto: Getty.