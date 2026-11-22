Liga de Quito cerró la salida de otro de sus jugadores, esto por decisión del futbolista titular en el once del DT.

Liga de Quito espera cerrar la temporada y la clasificación a Copa Libertadores para empezar a trabajar en la plantilla 2027, aún así ya hay novedades. Una salida de un titular fue confirmada este domingo.

Stalin Cobeña dio a conocer que José Carabalí dejará el equipo y volverá a Universitario de Deportes. El jugador ya se despidió de sus compañeros y viajará nuevamente al club de Fabián Bustos.

El periodista aclara que la decisión no pasa por temas deportivos y tampoco por motivos extra futbolísticos sino por un pedido del lateral y extremo de regresar a Perú por temas familiares.

Medios peruanos habían reportado meses anteriores, que José Carabalí dejaría Liga de Quito de regreso a Universitario de Deportes de Perú por cerca de 700 mil dólares.

Ya a mitad de temporada sonó nuevamente como una salida de Liga de regreso a la U debido a que “no se sentía cómodo”, aunque los medios en ese entonces no explicaron motivos.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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