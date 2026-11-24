Los 3 grandes de la LigaPro están decididos a ir por el fichaje de este jugador que pasó por la Selección de Ecuador.

A falta de 3 fechas para terminar el campeonato ecuatoriano en este 2026 ya se siente el ambiente del mercado de fichajes que está por venir para 2027. Algunos grandes del fútbol ecuatoriano ya están sondeando a diferentes jugadores y algunos apuntan al mismo elemento.

En este caso se la curiosidad de que Barcelona SC, Emelec y Liga de Quito van por el mismo fichaje para la temporada 2027. Los 3 grandes de la LigaPro vienen sondeando la posibilidad de contar con un jugador que defendió a la Selección de Ecuador.

El fichaje que los 3 equipos grandes de Ecuador están sondeando es el de Félix Torres. El central ecuatoriano ahora mismo está jugando en Internacional de Porto Alegre, pero el club brasileño está muy cerca de perder la categoría y eso provoca varios cambios en la plantilla.

Los 3 equipos saben que fichar a un jugador como Félix Torres les asegura estabilidad defensiva para 2027. Torres es un jugador que da garantías en el puesto y también una importante experiencia que lo pone como una de las grandes contrataciones a buscar.

Felix Torres podría dejar Internacional. (Foto: GettyImages)

A nivel Selección, el presente de Félix Torres sigue siendo positivo, pese a que tiene que competir con cracks como William Pacho, Piero Hincapié o Joel Ordóñez. Puesto que, aunque todos esos cracks son convocados, Torres también suele ser llamado incluso jugó hasta el Mundial.

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El contrato de Félix Torres con Internacional en Brasil

El central ecuatoriano termina contrato con Internacional de Porto Alegre a finales de 2026. Por lo cual, el central ecuatoriano quedará libre en el mercado para 2027. Seguramente, el jugador firme con el equipo que más lo convence desde el proyecto y desde el juego.

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