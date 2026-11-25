El Mundial Sub 17 que se está llevando a cabo en Qatar forma parte de un ambicioso proyecto que promete revolucionar el fútbol a nivel organizativo.

El Mundial Sub 17 que se está desarrollando en Doha consolida un mega proyecto inédito en la historia del deporte: Qatar albergará todos los mundiales de esta categoría entre 2025 y 2029 de manera consecutiva en una apuesta sin precedentes.

De esta manera, la FIFA abandona su tradicional manera de celebrar este torneo cada dos años y apuesta a Qatar como el epicentro global de la formación y detección de promesas deportivas.

Este nuevo formato, que incluye 48 selecciones disputando 103 de los 104 partidos totales de la Copa del Mundo en Aspire Zone, un centro deportivo de primer nivel en el que se llevan a cabo hasta 8 partidos diarios, le plantea al organizador el desarrollo de una logística minuciosa en la que conviven delegaciones enteras, cientos de trabajadores y miles de fanáticos que durante un mes inundan la capital qatarí.

El Aspire Zone cuando el sol empieza a caer en la templada Doha (Foto: Bolavip).

A diferencia de los mundiales tradicionales que obligan a largos desplazamientos entre ciudades anfitrionas, Qatar ha centralizado toda la fase de grupos y las primeras rondas eliminatorias en las ocho canchas de este complejo de alto rendimiento.

El modelo organizativo de centralización en una sola ciudad, estrenado en 2022 y perfeccionado ahora con los Mundiales Sub-17, plantea además un cambio de paradigma a la hora de asistir a un evento de semejante magnitud. Al reducir casi a cero los traslados aéreos y terrestres de las delegaciones, se optimizan los tiempos de recuperación física de los atletas adolescentes y se abaratan los costos operativos para las federaciones visitantes, muchas de las cuales cuentan con presupuestos limitados para sus categorías inferiores.

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Además, pensando en el fanático, también es una enorme ventaja la reducción de costos para movilizarse y disfrutar de la mejor manera la mayor cantidad de partidos posibles.

Al concentrar durante cinco años seguidos a las mejores canteras del planeta en un mismo punto geográfico, los clubes, ojeadores internacionales y federaciones cuentan con un laboratorio en tiempo real para evaluar el desarrollo técnico, biométrico y psicológico de las futuras estrellas.

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De hecho, la edición inaugural de este ciclo en noviembre de 2025 (que coronó a Portugal como campeón tras vencer 1-0 a Austria) sirvió de trampolín para jóvenes figuras que hoy ya despuntan en ligas europeas y sudamericanas. Y esta edición 2026 que se está desarrollando actualmente no será la excepción.

💬 "Carlos Díez es un futbolista con mucho talento. Seguramente tendrá que decidir en un futuro".



David Cubillo, entrenador de España Sub 17, sobre el futbolista de Real Madrid que interesa en el seleccionado argentino. pic.twitter.com/TdnH3Z7f9n — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 23, 2026

“Una vez más, el mundo del fútbol se une en Qatar. En esta ocasión, una nueva generación de jóvenes jugadores brillará en nuestras canchas y cautivará la imaginación de millones de personas. Durante las próximas semanas, estas futuras estrellas le recordarán a todo el mundo el poder del deporte rey para unir a los pueblos, al tiempo que promueven los valores de la deportividad y el respeto mutuo”, declaró antes del comienzo de la actual edición Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, ministro de Deportes y Juventud y presidente del Comité Organizador Local (COL) del torneo.

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Con tres ediciones más por delante entre 2027 y 2029 en Qatar, esta movida representa una alianza estratégica entre la FIFA y un Estado que ha convertido la infraestructura deportiva en política pública permanente, asegurando que las próximas generaciones de futbolistas encuentren en el desierto catarí su primer gran escenario hacia la élite mundial.

Bolavip, presente en el Mundial Sub 17 de Qatar

Para el torneo que tuvo su puntapié inicial el pasado 19 de noviembre, Bolavip llegó a Doha y continúa mostrando los entretelones de una Copa del Mundo que, a nivel deportivo, está mostrando un gran nivel, incluidas varias sorpresas como el primer triunfo en la historia en un Mundial de República Dominicana, que superó a Chile en la segunda fecha del Grupo J.

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Qatar como organizador más allá del fútbol

Esta enorme apuesta deportiva de Qatar no se limita al fútbol juvenil. La infraestructura heredada del Mundial 2022 se mantiene activa mediante un calendario anual que abarca desde disciplinas olímpicas hasta otros deportes de gran interés como el automovilismo y el tenis.

En el ámbito del fútbol profesional, el país organizó la Copa Asiática de la AFC 2023, la Copa Intercontinental de la FIFA y múltiples ediciones de la Copa Árabe. Fuera de las canchas de césped, el circuito internacional de Lusail recibe anualmente el Gran Premio de Fórmula 1 (que se corre este fin de semana) y el Campeonato Mundial de MotoGP, consolidando a Qatar como una parada obligatoria del automovilismo y motociclismo mundial.

A esta agenda se suman citas de primer nivel en disciplinas olímpicas y comerciales: el Torneo de Doha de tenis (en categorías ATP y WTA), la parada inaugural de la Diamond League de atletismo, el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de 2024 y el Mundial de Tenis de Mesa. Además, Qatar ya tiene asegurada la organización de los Juegos Asiáticos de 2030 y ha manifestado formalmente su interés en postularse para los Juegos Olímpicos de 2036.

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¿Cuándo y dónde se juega la final del Mundial Sub 17 2026?

El encuentro decisivo de la Copa del Mundo se llevará a cabo en el Estadio Ahmad bin Ali, en Rayán, que desde su última remodelación en 2017 tiene una capacidad para 45.857 espectadores.