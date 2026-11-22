Atlético Nacional y Junior de Barranquilla buscan a un nuevo arquero y ambos quieren al mismo seleccionado nacional.

Atlético Nacional comienza a planificar la próxima temporada y uno de los puestos que busca reforzar es el arco. El conjunto verdolaga tendría en carpeta a un arquero que también despierta interés de otros equipos colombianos.

Según información de Mr. Offsider, Atlético Nacional es otro de los clubes interesados en José David Contreras, guardameta venezolano y una de las figuras de Barcelona SC. El Seleccionado nacional podría ser el nuevo guardían del arco ‘Verdolaga’ en el 2027.

Una de las ventajas para Nacional es que Contreras termina contrato en diciembre de este año. De esta manera, podría incorporarse como agente libre, sin que Atlético Nacional tenga que negociar una transferencia con Barcelona SC y únicamente deba acordar sus condiciones salariales.

El arquero también aparece en los planes de Junior de Barranquilla, que busca un reemplazo tras decidir la salida de Jefferson Martínez. Contreras conoce el fútbol colombiano, tras un paso por el de Deportes Tolima.

Sin embargo, Barcelona SC todavía tiene posibilidades de retenerlo y ya le habría presentado una oferta de renovación por tres temporadas. La propuesta amarilla supera en duración a las que manejarían Atlético Nacional y Junior, que contemplarían contratos de uno o dos años.

Los números de Franco Armani en Atlético Nacional en este 2026

Franco Armani lleva 24 partidos jugados desde su regreso para esta temporada, su salida se daría solamente por un posible retiro profesional del arquero de 40 años de edad.

Publicidad

José David Contreras – Barcelona SC. Foto: Getty

En resumen