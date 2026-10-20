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Champions League

Alineaciones de PSG y Barcelona por la Champions League: formaciones probables

PSG y Barcelona se enfrentan este martes 20 de octubre en el Parc des Princes por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

PSG vs. Barcelona, Champions League
PSG vs. Barcelona, Champions League

PSG recibe a Barcelona este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Parc des Princes. PSG viene de ganarle 4-2 a Man City y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Barcelona viene de ganarle 4-1 a Galatasaray y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de PSG y Barcelona

PSG (4-3-3): Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernandez, Joao Neves, Vitor Vitinha, Fabian Ruiz, Desire Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

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Barcelona (4-3-3): Joan Garcia, Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Marc Bernal, Xavi Espart Font, Pedri, Fermin Lopez, Gavi, Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon. DT: Hansi Flick.

La previa de PSG y Barcelona: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 20 de octubre
  • Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
  • Estadio: Parc des Princes
  • Historial: 16 cruces — PSG ganó 6, Barcelona ganó 5 y empataron 5
  • Último antecedente: 01/10/2025: Barcelona 1-2 PSG
  • Próximo partido de PSG: vs. Villarreal, martes 3 de noviembre
  • Próximo partido de Barcelona: vs. Aston Villa, martes 3 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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