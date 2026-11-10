El millonario salario que tendría Luis Díaz si se va al PSG

El extremo colombiano Luis Díaz suena como nueva opción para el PSG y el crack del Bayern Múnich ganaría una fortuna.

Luis Díaz vuelve a ser protagonista de los rumores del mercado de fichajes, esta vez por un supuesto interés del PSG en contratarlo para la próxima temporada. Si la posibilidad se concreta, el extremo colombiano podría ganar un salario millonario,

Si Luis Díaz dejara Bayern Múnich para fichar por el PSG, el colombiano pasaría a cobrar más de 17 millones de dólares anuales, ubicándose en la segunda escala salarial del club parisino, solamente por detrás de algunos de sus principales referentes y bicampeones de Champions League.

Ousmane Dembélé, con 18 millones de dólares al año, sería el único futbolista que cobraría más que Luis Díaz. Por detrás aparecen Khvicha Kvaratskhelia, con 16 millones, mientras que Marquinhos y Achraf Hakimi perciben alrededor de 13 millones de dólares anuales.

Actualmente, Luis Díaz ya percibe una fortuna en Bayern Múnich, con un salario cercano a los 14 millones de dólares anuales. Por eso, una eventual salida exigiría una importante inversión del PSG, tanto para mejorar sus ingresos como para cubrir el costo de su transferencia.

Luis Díaz llegó al Bayern Múnich procedente del Liverpool por 75 millones de euros y, tras conquistar títulos locales y alcanzar dos semifinales de Champions League, su valoración podría rondar los 100 millones de euros.

Los números de Luis Díaz en el Bayern Múnich

Luis Díaz con Bayern Múnich solo ha jugado un total de 11 partidos en esta temporada. El delantero lleva 5 goles y ha dado 1 asistencia. Números bajos en comparativa a lo realizado en el año 2025, pero con grandes chances de volver a rendir así tras la lesión.

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