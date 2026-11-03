El PSG aplastó 6 a 0 a Villarreal y ahora William Pacho podría alcanzar un histórico récord en la Champions

La impresionante marca que puede alcanzar William Pacho en la Champions League con un PSG a este nivel.

El PSG le metió una goleada escalofriante al Villarreal en esta jornada de Champions League. El equipo francés parece no tener rival en Europa y encaminarse a ganar su tercera Copa de Europa consecutiva. Con ese logro, William Pacho haría historia.

En caso de que el PSG vuelva a ganar la Champions League, William Pacho podría alcanzar la marca de jugadores como Casemiro o Marcelo que fueron los únicos jugadores sudamericanos de aquel Real Madrid que ganaron 3 Champions League consecutivas.

Ahora Pacho podría alcanzar esa marca junto a su compañero Marquinhos y Lucas Beraldo. Sin embargo, por proyección y actualidad se ve a William Pacho jugando más años en el PSG y al equipo francés siendo campeón de la Champions en más ediciones.

Ya Pacho tiene 2 Champions League en la vitrina, ambas conseguidas de manera consecutivas. La primera en 2025 ante Inter y la segunda en 2026 ante Arsenal. Por lo cual, este 2027 podría ser histórico e igualar aquel récord del Real Madrid de Zidane que ganó 3 entre 2016 y 2018.

Al PSG ahora mismo no se le ve un rival en Europa y en el mundo. Los franceses se muestran más fuertes ya ante clubes como Arsenal, Bayern Múnich o FC Barcelona que eran candidatos a competirle. Los actuales campeones de Champions son líderes de la fase regular de la Liga.

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Los títulos que William Pacho ya ganó con el PSG

William Pacho con la camiseta del PSG ha ganado 2 Champions League, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas de Francia, 2 Supercopas de Francia, 1 Copa Intercontinental y 1 Copa Intercontinental. Desde la llegada del ecuatoriano los títulos no han parado para el equipo francés.

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