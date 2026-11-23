Al juvenil del Real Madrid ya lo llaman "el nuevo Nico Paz" y podría seguir los pasos del jugador del Como para vestir la Albiceleste. En España ya están al tanto y esto dicen.

Con Nicolás Paz como último caso más resonante, parece ser cada vez más común que futbolistas nacidos en Europa puedan jugar para la Selección Argentina. Y en las últimas horas empezó a sonar un nuevo nombre que promete dar mucho que hablar: Carlos Díez.

El futbolista de 19 años que actualmente es el capitán del Real Madrid C, nació en la capital española y tiene madre argentina, por lo que puede sin problemas representar a la Albiceleste. De hecho, ya está en el radar de las selecciones juveniles argentinas, según confirmó Diego Placente en pleno Mundial Sub 17.

Pero ante esto, desde la otra vereda ya tomaron su postura y saben que Díez, flamante campeón de la Champions League juvenil con el Merengue, es seguido de cerca por Argentina.

Así lo dio a entender David Cubillo, entrenador de la Selección Sub 17 de España, quien tras la aplastante goleada por 15-0 a Fiji por la segunda fecha del Mundial de la categoría, se refirió a la chance de que Díez, de madre argentina pueda representar al país sudamericano.

“Es un futbolista que tenemos muy visto en España porque podemos disfrutar de él. Es de una generación en la que por suerte para nosotros hay muchísimos jugadores con talento y siempre está en nuestra mira de poder incorporarse a las inferiores”, comenzó Cubillo ante la consulta de BOLAVIP.



Cubillo dio a entender que España quiere contar con el talentoso mediocampista y que pronto seguramente habrá un nuevo llamado para la Roja. “Para nosotros es un placer tenerlo en España, disfrutarlo tanto, ha conseguido muchos éxitos en su club, es capitán, es un jugador importante y ahí estamos con la ilusión de poder llamarlo en cualquier momento, ya veremos en el futuro lo que pasa”, aseguró.

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“Al final llegado el momento dado que probablemente surjan las dos llamadas, él tendrá que decidir por su futuro. Lo importante es que siga desarrollando su talento y que disfrutemos de él, ya sea con España o con Argentina”, completó el seleccionador.

¿El nuevo Nico Paz?

No son pocos los que recuerdan el caso de Nico Paz, actual futbolista del Como de Italia, nacido en España pero que juega para la Selección Argentina por la nacionalidad de su padre.

Carlos Díez, el nuevo europibe que podría dividir a España y Argentina.

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Sin ir más lejos, fue el propio Placente el que no esquivó el tema al ser consultado sobre las similutudes entre la situación de Díez y del actual jugador de la Albiceleste. “Sabemos la calidad que tiene. Queríamos que pudiera venir en esta Fecha FIFA para que también pudiera entrenar… Creo que a los que juegan en Europa o nacen en Europa el fútbol sudamericano les agrega conocimiento, les agrega otra cosa que no tienen… Cuando están afuera juegan más tranquilos, se desarrollan diferente y creo que jugar en Sudamérica te da otras herramientas para ser más completo”, reveló el DT de la Selección Argentina a MARCA.

“Nos hubiera gustado verlo ahí porque después, cuando vienen, empiezan a tener un poco de todo y se siguen potenciando… Exacto, Nico Paz o el mismo Marcipar, a quien por ahí a los 16 años le costó mucho el Sudamericano“, completó Placente.

Carlos Díez ya jugó para la Selección de España

Un dato no menor radica en que Díez ya se puso la camiseta española. En enero de este año, el futbolista disputó 45 minutos para la Sub 19 de la Roja en el triunfo frente a Italia por 1-0.

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Esta situación le impediría jugar para Argentina, claro está, pero habrá que ver entonces quién toma la delantera y cuál será la decisión de este nuevo “europibe” que ya está dando que hablar.

DATOS CLAVE

Diego Placente confirmó que querían convocar a Carlos Díez en esta Fecha FIFA .

confirmó que querían convocar a en esta . David Cubillo aseguró que España lo quiere y que Díez “tendrá que decidir”

Carlos Díez disputó 45 minutos con la Selección Sub 19 de España en enero, pero esto no le impediría jugar para Argentina en el futuro.