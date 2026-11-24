Jorge Bava pidió tres refuerzos para Junior y el club ya habría ofertado por ellos para la siguiente temporada.

Junior de Barranquilla comienza a darle forma a su proyecto deportivo para 2027, con Jorge Bava presentado como nuevo entrenador. El técnico tendría tres pedidos y el club ya habría iniciado gestiones para concretarlos.

Uno de los nombres que aparece en carpeta es Gustavo Velázquez, defensor paraguayo de 35 años que viene de jugar en Cerro Porteño. El zaguero es conocido por Bava, quien lo dirigió durante su etapa en el fútbol paraguayo y ahora buscaría volver a contar con él en Barranquilla.

Las otras dos operaciones involucran a Deportes Tolima, según informó el periodista Felipe Sierra, Junior presentó una oferta económica que incluye a Jannenson Sarmiento, como parte de pago por Junior Hernández y Brayan Rovira.

La negociación entre los clubes habría llegado a un acuerdo, pero quedó frenada por la postura de Sarmiento, quien no aceptó las condiciones propuestas por Deportes Tolima. Tanto Hernández como Rovira habrían dado el visto bueno para llegar al Tiburón, aunque todavía no existe una resolución definitiva.

El otro gran pendiente que tiene Junior de Barranquilla es definir sus salidas para la siguiente temporada. El DT uruguayo ya tiene visto a jugadores que no entran en planes para el 2027.

Las salidas de Junior para 2027

De acuerdo a la información de Pasión Tiburona, algunos jugadores que se marcharán de Junior porque terminan contrato para la siguiente temporada son Yimmi Chará, Juan David Ríos, Harold Rivera por y también Teo Gutiérrez, pero este último lo hace porque deja el fútbol.

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Gustavo Velásquez – Cerro Porteño. Foto: Cerro Porteño.

En resumen