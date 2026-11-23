Junior ya está metido de lleno en la temporada 2027 y ahora se confirmó que Jorge Bava, como nuevo DT, ya pasó la escoba con 4 jugadores. Estos futbolistas no entran en planes del entrenador y están fuera del club para el siguiente año. Ya fueron notificados.
De acuerdo a Diario Deportes, los 4 jugadores de Junior que fueron notificados que no seguirán en el club para la siguiente temporada son: Jefferson Martínez, Juan David Ríos, Harold Rivera y Yimmi Chará. Los futbolistas incluso no se deben ni presentar a los entrenamientos de este jueves.
Los 4 jugadores terminan contrato con Junior a finales de este 2026, pero habitualmente se suele dejar que estos jugadores entrenen con el resto del plantel hasta que su acuerdo termine. No obstante, en esta ocasión es diferente y no se presentarán en Sabanilla.
Son las primeras decisiones difíciles que tiene que tomar Jorge Bava al frente de Junior. El entrenador ya comienza fuerte y descarta a jugadores que no estuvieron a la altura en este 2026 y que también ya pasaron su mejor momento con esta camiseta.
Yimmi Chará se marcha de Junior para 2027. (Foto: GettyImages)
Con estas salidas, Junior también ya comenzará a pensar en los nuevos fichajes para la siguiente temporada. Suenan algunos nombres para el club como Gustavo Velázquez o Bryan Riveras. En las siguientes semanas estas contrataciones deberían estar listas.
Los torneos que jugará Junior en la temporada 2027
En la siguiente temporada, Junior tendrá que jugar a nivel local e internacional, puesto que, deberá estar en la Liga BetPlay y también en la Copa Libertadores. El ‘Tiburón’ justamente se armará pensando en la gran chance de destacar a nivel internacional.
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En síntesis:
- Jorge Bava notificó la salida de 4 jugadores de Junior para la temporada 2027.
- Jefferson Martínez, Juan David Ríos, Harold Rivera y Yimmi Chará no seguirán en el club.
- Liga BetPlay y Copa Libertadores serán los torneos que disputará Junior en 2027.