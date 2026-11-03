Dónde ver EN VIVO LASK vs. Slovan Bratislava por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

LASK recibe a Slovan Bratislava este martes 3 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Raiffeisen Arena. Con apenas tres puntos sumados en tres fechas, LASK no se puede permitir otro traspié si quiere seguir con vida en la Champions League. Enfrente va a tener a un Slovan Bratislava que todavía no sumó de a tres en esta fase y necesita un milagro para no quedar afuera de todo cálculo.
El historial está casi todo por escribirse entre estos dos equipos, pero lo que se juega hoy pesa mucho más que cualquier antecedente: ambos necesitan ganar para no despedirse de la fase de liga con las manos vacías.
La actualidad de ambos equipos
LASK llega golpeado en la tabla general, 23° entre 36 equipos, pero en lo futbolístico muestra una faceta ofensiva interesante. Viene de ganarle 2-1 a Tirol y antes había firmado un partidazo de ida y vuelta contra Ried, al que terminó superando 5-4. La caída más dura fue ante Salzburg, por 3-1, que le marcó el límite de rendimiento cuando enfrenta rivales de mayor peso.
Slovan Bratislava, en cambio, llega último de los 36 equipos y sin puntos en esta Champions League, aunque en su liga local no para de sumar. Ganó sus últimos dos compromisos, 2-1 ante Podbrezová y 2-0 frente a Trenčín, después de un empate 2-2 como local ante Banská Bystrica. El envión anímico está, pero en Europa todavía no logró traducirlo en resultados.
El historial entre LASK y Slovan Bratislava
El único antecedente entre ambos data de 2015, cuando LASK se impuso 2-1 en un amistoso. Es apenas un enfrentamiento, así que no hay demasiado para sacar de ese cruce más allá de que el conjunto austríaco se quedó con la victoria.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/02/2015
|LASK vs. Slovan Bratislava
|2-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN6 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN6 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN6 Sur
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Villarreal vs. PSG
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Manchester United vs. Roma
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Bodo Glimt vs. Lille
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Feyenoord vs. Inter
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Barcelona vs. Aston Villa
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Bayern
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Fenerbahce vs. Liverpool
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|AEK Athens vs. Real Madrid
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viking vs. Sabah FK
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Slavia Praga vs. Arsenal
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lens vs. Como 1907
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|RB Leipzig vs. Man City
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|PSV vs. Brujas
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Porto vs. Napoli
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Dortmund vs. Betis
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- LASK y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Max Mexico.
- LASK suma 3 puntos en el torneo.
- Slovan Bratislava suma 0 puntos en el torneo.