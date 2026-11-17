La Selección de Ecuador tendrá su segundo amistoso de noviembre contra Bolivia en Guayaquil y hay cambios en la alineación.

La Selección de Ecuador tendrá su segundo amistoso de fecha FIFA de noviembre contra Bolivia en Guayaquil. Marcelo Gallardo empieza a tomar decisiones y apuntan a cambios importantes.

Según trascendió en medios locales, el DT Marcelo Gallardo cambiaría su once en comparación al que salió en el Atahualpa contra Costa Rica la semana pasada en Quito.

Las alineaciones de Ecuador vs Bolivia

Estas son las alineaciones de Ecuador vs Costa Rica para jugar en el amistoso por esta fecha FIFA:

Once de Ecuador: Moisés Ramírez; Félix Torres, Willian Pacho, Jackson Porozo, Piero Hincapié; Óscar Zambrano, Pedro Vite; John Mercado, Jeremy Sarmiento; Kevin Rodríguez y Jordy Caicedo.

Once de Bolivia: Carlos Lampe; Diego Rocha, Luis Morales, Diego Arroyo y Fernández; Héctor Cuéllar, Óscar López, Ramiro Vaca y Carlos Melgar; Miguel Terceros y Nacif; Óscar Villegas.

¿Qué canal pasa el Ecuador vs Bolivia y a qué hora empieza el partido?

El partido de Ecuador vs Bolivia por el amistoso de la fecha FIFA se podrá ver por Teleamazonas y TC en Ecuador, eso es televisión abierta. Por otro lado, el encuentro comenzaría oficialmente a las 18H30 (EC).

Jeremy Sarmiento sería titular en Ecuador luego de varios años. Foto: Getty.

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En resumen