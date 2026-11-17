La Selección de Ecuador tendrá su segundo amistoso de fecha FIFA de noviembre contra Bolivia en Guayaquil. Marcelo Gallardo empieza a tomar decisiones y apuntan a cambios importantes.
Según trascendió en medios locales, el DT Marcelo Gallardo cambiaría su once en comparación al que salió en el Atahualpa contra Costa Rica la semana pasada en Quito.
Las alineaciones de Ecuador vs Bolivia
Estas son las alineaciones de Ecuador vs Costa Rica para jugar en el amistoso por esta fecha FIFA:
Once de Ecuador: Moisés Ramírez; Félix Torres, Willian Pacho, Jackson Porozo, Piero Hincapié; Óscar Zambrano, Pedro Vite; John Mercado, Jeremy Sarmiento; Kevin Rodríguez y Jordy Caicedo.
Once de Bolivia: Carlos Lampe; Diego Rocha, Luis Morales, Diego Arroyo y Fernández; Héctor Cuéllar, Óscar López, Ramiro Vaca y Carlos Melgar; Miguel Terceros y Nacif; Óscar Villegas.
¿Qué canal pasa el Ecuador vs Bolivia y a qué hora empieza el partido?
El partido de Ecuador vs Bolivia por el amistoso de la fecha FIFA se podrá ver por Teleamazonas y TC en Ecuador, eso es televisión abierta. Por otro lado, el encuentro comenzaría oficialmente a las 18H30 (EC).
Gonzalo Plata se molestó con Marcelo Gallardo y la posible decisión de la Selección de Ecuador
Jeremy Sarmiento sería titular en Ecuador luego de varios años. Foto: Getty.
En resumen
- Revolución en el once del ‘Muñeco’: A pocas horas del pitazo inicial en Guayaquil (18:30 EC), Marcelo Gallardo tiene definida una alineación profundamente renovada para cerrar la fecha FIFA de noviembre ante Bolivia; tras las críticas de la afición y el desgaste frente a Costa Rica, el estratega argentino moverá varias piezas clave en todas sus líneas.
- Vuelven viejos conocidos y sigue la polémica: Entre las grandes novedades del equipo tricolor destacan el ingreso de Moisés Ramírez al arco en reemplazo de Hernán Galíndez, el esperado regreso de Jeremy Sarmiento al once titular tras varios años y una dupla ofensiva conformada por Kevin Rodríguez y Jordy Caicedo; sin embargo, llama la atención la continuidad de Jackson Porozo en la zaga pese al fuerte rechazo de los hinchas.
- Rival definido y transmisión abierta: Por su parte, la Selección de Bolivia comandada por Óscar Villegas saltará al césped con el experimentado Carlos Lampe y su joya Miguel Terceros como principales cartas; los aficionados ecuatorianos podrán seguir este compromiso preparatorio completamente en vivo a través de la señal abierta de Teleamazonas y TC Televisión.