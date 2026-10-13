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Dónde ver EN VIVO LASK vs. Liverpool por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

LASK y Liverpool se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

LASK vs. Liverpool, Champions League
LASK vs. Liverpool, Champions League

Liverpool visita a LASK este miércoles 14 de octubre por la segunda jornada de la Champions League.

Liverpool llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero LASK tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:45 hs
  • Argentina: 13:45 hs
  • Colombia: 11:45 hs
  • Perú: 11:45 hs
  • Chile: 13:45 hs
  • España: 18:45 hs
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Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

LASK perdió 0-2 como local ante Rapid en la fecha anterior. LASK está 28° en la tabla con 0 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante First Vienna.

En su último compromiso, Liverpool perdió 0-3 como local ante Man City. El conjunto marcha 13° con 3 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Bournemouth.

El historial entre LASK y Liverpool

LASK y Liverpool se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 de Liverpool.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
30/11/2023Liverpool vs. LASK4-0UEFA Europa League
21/09/2023LASK vs. Liverpool1-3UEFA Europa League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Viking vs. BayernMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Villarreal vs. NapoliMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
RB Leipzig vs. PSVMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Galatasaray vs. BarcelonaMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. BrujasMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Atlético de Madrid vs. Manchester UnitedMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Arsenal vs. LilleMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Feyenoord vs. Como 1907Miércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. PortoMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Shakhtar Donetsk vs. AEK AthensMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Slovan Bratislava vs. StuttgartMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. PSGMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Bodo Glimt vs. DortmundMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. FenerbahceMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Real MadridMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • LASK y Liverpool se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • LASK suma 0 puntos en el torneo.
  • Liverpool suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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