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Champions League

Alineaciones de LASK y Slovan Bratislava por la Champions League: formaciones probables

LASK y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 3 de noviembre en el Raiffeisen Arena por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

LASK vs. Slovan, Champions League
LASK vs. Slovan, Champions League

LASK recibe a Slovan Bratislava este martes 3 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Raiffeisen Arena. LASK viene de ganarle 3-2 a Sporting y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Slovan Bratislava viene de caer 0-4 ante Roma y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de LASK y Slovan Bratislava

LASK (5-3-2): Lukas Jungwirth, Yvan Dibango, Xavier Mbuyamba, João Alemão, Andrés Andrade, Florian Flecker, Kryštof Daněk, Robert Ljubičić, Sascha Horvath, Saša Kalajdžić, Moses Usor. DT: Dietmar Kühbauer.

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Slovan Bratislava (4-1-2-3): Dominik Takáč, César Blackman, Kenan Bajrič, Kevin Wimmer, Sandro Cruz, Artur Gajdoš, Peter Pokorný, Rahim Ibrahim, Tigran Barseghyan, Andraž Šporar, Suleiman Camara. DT: Yaya Touré.

La previa de LASK y Slovan Bratislava: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 3 de noviembre
  • Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España
  • Estadio: Raiffeisen Arena
  • Historial: 1 cruces — LASK ganó 1, Slovan Bratislava ganó 0 y empataron 0
  • Último antecedente: 14/02/2015: LASK 2-1 Slovan Bratislava
  • Próximo partido de LASK: vs. Bodo Glimt, martes 24 de noviembre
  • Próximo partido de Slovan Bratislava: vs. Betis, martes 24 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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