Alineaciones de Galatasaray y Stuttgart por la Champions League: formaciones probables

Galatasaray y Stuttgart se enfrentan este martes 3 de noviembre en el Rams Park por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Galatasaray recibe a Stuttgart este martes 3 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Rams Park. Galatasaray viene de ganarle 4-2 a Lille y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Stuttgart viene de empatar 1-1 con Atlético de Madrid y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Galatasaray y Stuttgart

Galatasaray (4-3-3): Uğurcan Cakir, Roland Sallai, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Baris Alper Yilmaz. DT: Okan Buruk.

Stuttgart (4-2-3-1): Dennis Seimen, Lorenz Assignon, Julian Chabot, Ramon Hendriks, Maximilian Mittelstädt, Grischa Prömel, Bilal El Khannouss, Atakan Karazor, Jamie Leweling, Deniz Undav, Chris Führich. DT: Sebastian Hoeneß.

La previa de Galatasaray y Stuttgart: todo lo que hay que saber