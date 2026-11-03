Dónde ver EN VIVO Galatasaray vs. Stuttgart por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Galatasaray recibe a Stuttgart este martes 3 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Rams Park. Galatasaray llega como el gran candidato del Rams Park, pero el funcionamiento de Stuttgart en las últimas semanas obliga a tomarlo en serio. El equipo turco quiere confirmar en Champions lo que viene mostrando en su liga.
Los puntos en juego pesan para los dos lados: Galatasaray necesita sumar para meterse en la pelea por los puestos de arriba y Stuttgart puede dar un golpe que lo deje muy bien ubicado en la fase de liga.
La actualidad de ambos equipos
Galatasaray llega en un momento de confianza total. Ganó sus últimos tres partidos, incluido un contundente 4-0 como visitante ante Konyaspor y un clásico ante Fenerbahçe que se llevó 2-1 de local. El equipo turco acumula puntos en todos lados y eso se nota en el envión anímico con el que afronta esta fecha de Champions, más allá de que todavía marcha en zona media de la tabla general del torneo continental.
Stuttgart tampoco se queda atrás. Viene de golear 4-2 como visitante frente a Bayer 04 y antes había resuelto con lo justo un 1-0 en cancha de Paderborn, aunque en medio sufrió una caída como local ante M'gladbach. Con 7 puntos y en la sexta posición, el equipo alemán llega con argumentos para complicarle la noche a Galatasaray y meterse en la pelea alta de la fase de liga.
Horario del partido
- México (CDMX): 11:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 14:45 hs
- Colombia: 12:45 hs
- Perú: 12:45 hs
- Chile: 14:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, CBS Sports Golazo
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Shakhtar Donetsk vs. Sporting
|Martes 3 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Villarreal vs. PSG
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Manchester United vs. Roma
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|LASK vs. Slovan Bratislava
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Bodo Glimt vs. Lille
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Feyenoord vs. Inter
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Barcelona vs. Aston Villa
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Bayern
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Fenerbahce vs. Liverpool
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|AEK Athens vs. Real Madrid
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viking vs. Sabah FK
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Slavia Praga vs. Arsenal
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lens vs. Como 1907
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|RB Leipzig vs. Man City
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|PSV vs. Brujas
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Porto vs. Napoli
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Dortmund vs. Betis
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Galatasaray y Stuttgart se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Galatasaray suma 3 puntos tras vencer a Konyaspor, Fenerbahçe y Lille.
- Stuttgart suma 7 puntos en el torneo.