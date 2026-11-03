Dónde ver EN VIVO Galatasaray vs. Stuttgart por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Galatasaray y Stuttgart se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Rams Park, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Galatasaray recibe a Stuttgart este martes 3 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Rams Park. Galatasaray llega como el gran candidato del Rams Park, pero el funcionamiento de Stuttgart en las últimas semanas obliga a tomarlo en serio. El equipo turco quiere confirmar en Champions lo que viene mostrando en su liga.

Los puntos en juego pesan para los dos lados: Galatasaray necesita sumar para meterse en la pelea por los puestos de arriba y Stuttgart puede dar un golpe que lo deje muy bien ubicado en la fase de liga.

La actualidad de ambos equipos

Galatasaray llega en un momento de confianza total. Ganó sus últimos tres partidos, incluido un contundente 4-0 como visitante ante Konyaspor y un clásico ante Fenerbahçe que se llevó 2-1 de local. El equipo turco acumula puntos en todos lados y eso se nota en el envión anímico con el que afronta esta fecha de Champions, más allá de que todavía marcha en zona media de la tabla general del torneo continental.

Stuttgart tampoco se queda atrás. Viene de golear 4-2 como visitante frente a Bayer 04 y antes había resuelto con lo justo un 1-0 en cancha de Paderborn, aunque en medio sufrió una caída como local ante M'gladbach. Con 7 puntos y en la sexta posición, el equipo alemán llega con argumentos para complicarle la noche a Galatasaray y meterse en la pelea alta de la fase de liga.

Horario del partido

México (CDMX): 11:45 hs

11:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 14:45 hs

14:45 hs Colombia: 12:45 hs

12:45 hs Perú: 12:45 hs

12:45 hs Chile: 14:45 hs

14:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Shakhtar Donetsk vs. Sporting Martes 3 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Villarreal vs. PSG Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Manchester United vs. Roma Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 LASK vs. Slovan Bratislava Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Bodo Glimt vs. Lille Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Feyenoord vs. Inter Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Barcelona vs. Aston Villa Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Atlético de Madrid vs. Bayern Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Fenerbahce vs. Liverpool Miércoles 4 de noviembre 11:45 14:45 18:45 AEK Athens vs. Real Madrid Miércoles 4 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Viking vs. Sabah FK Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Slavia Praga vs. Arsenal Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lens vs. Como 1907 Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 RB Leipzig vs. Man City Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 PSV vs. Brujas Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Porto vs. Napoli Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Dortmund vs. Betis Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Galatasaray y Stuttgart se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.

se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League. El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico .

y . Galatasaray suma 3 puntos tras vencer a Konyaspor, Fenerbahçe y Lille.

suma 3 puntos tras vencer a Konyaspor, Fenerbahçe y Lille. Stuttgart suma 7 puntos en el torneo.