Galatasaray y Aston Villa se enfrentan este martes 24 de noviembre, en el Rams Park, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Galatasaray recibe a Aston Villa este martes 24 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Rams Park. Después de cuatro fechas, la fase de liga empieza a mostrar quién está realmente en carrera por los octavos y quién se juega la clasificación a contrarreloj. Galatasaray necesita sumar sí o sí para no quedar afuera de la pelea, mientras Aston Villa llega con la chance de meter un golpe de autoridad en Turquía.

Son apenas seis puntos los que separan a ambos en la tabla, pero el margen de error en esta Champions reducida es mínimo y cada partido pesa el doble. Para el que gane, la clasificación empieza a mirarse con otros ojos.

La actualidad de ambos equipos

Galatasaray llega envalentonado tras ganar sus últimos tres partidos, aunque el de la Champions ante Stuttgart fue el único que cuenta para esta instancia. El triunfo agónico 4-3 ante Amed y el reciente 2-1 a Samsunspor muestran un equipo que convierte goles pero también los sufre, algo que en la máxima competencia europea se paga caro. Con 6 puntos en cuatro presentaciones, está 18° y no puede permitirse otro tropiezo si quiere seguir con vida.

Aston Villa viene de un andar irregular, con un 0-0 ante Sunderland en la Premier que cortó una racha de partidos con muchos goles. El empate 4-4 frente a Manchester United dejó en claro que el equipo inglés puede hacer un partido ofensivo parejo, pero la caída 0-3 ante Barcelona también mostró sus límites cuando el rival aprieta. Con 9 unidades está 6° y todavía tiene margen para pelear arriba, algo que lo pone en una posición más cómoda que la de su rival de turno.

Horario del partido

México (CDMX): 11:45 hs

11:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 14:45 hs

14:45 hs Colombia: 12:45 hs

12:45 hs Perú: 12:45 hs

12:45 hs Chile: 14:45 hs

14:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Bodo Glimt vs. LASK Martes 24 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Slovan Bratislava vs. Betis Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Real Madrid vs. PSV Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 RB Leipzig vs. Lens Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Man City vs. Napoli Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Feyenoord vs. Porto Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Como 1907 vs. AEK Athens Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Arsenal vs. Dortmund Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sabah FK vs. Barcelona Miércoles 25 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Slavia Praga vs. Villarreal Miércoles 25 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sporting vs. Manchester United Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 PSG vs. Roma Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lille vs. Bayern Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Inter vs. Stuttgart Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Brujas vs. Liverpool Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Atlético de Madrid vs. Viking Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Galatasaray y Aston Villa se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.

se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League. El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico .

y . Galatasaray suma 6 puntos tras vencer a Samsunspor, Amed y Stuttgart.

suma 6 puntos tras vencer a Samsunspor, Amed y Stuttgart. Aston Villa suma 9 puntos en el torneo.