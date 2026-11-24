Galatasaray recibe a Aston Villa este martes 24 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Rams Park. Después de cuatro fechas, la fase de liga empieza a mostrar quién está realmente en carrera por los octavos y quién se juega la clasificación a contrarreloj. Galatasaray necesita sumar sí o sí para no quedar afuera de la pelea, mientras Aston Villa llega con la chance de meter un golpe de autoridad en Turquía.
Son apenas seis puntos los que separan a ambos en la tabla, pero el margen de error en esta Champions reducida es mínimo y cada partido pesa el doble. Para el que gane, la clasificación empieza a mirarse con otros ojos.
La actualidad de ambos equipos
Galatasaray llega envalentonado tras ganar sus últimos tres partidos, aunque el de la Champions ante Stuttgart fue el único que cuenta para esta instancia. El triunfo agónico 4-3 ante Amed y el reciente 2-1 a Samsunspor muestran un equipo que convierte goles pero también los sufre, algo que en la máxima competencia europea se paga caro. Con 6 puntos en cuatro presentaciones, está 18° y no puede permitirse otro tropiezo si quiere seguir con vida.
Aston Villa viene de un andar irregular, con un 0-0 ante Sunderland en la Premier que cortó una racha de partidos con muchos goles. El empate 4-4 frente a Manchester United dejó en claro que el equipo inglés puede hacer un partido ofensivo parejo, pero la caída 0-3 ante Barcelona también mostró sus límites cuando el rival aprieta. Con 9 unidades está 6° y todavía tiene margen para pelear arriba, algo que lo pone en una posición más cómoda que la de su rival de turno.
Horario del partido
- México (CDMX): 11:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 14:45 hs
- Colombia: 12:45 hs
- Perú: 12:45 hs
- Chile: 14:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Bodo Glimt vs. LASK
|Martes 24 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Slovan Bratislava vs. Betis
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Real Madrid vs. PSV
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|RB Leipzig vs. Lens
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Man City vs. Napoli
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Feyenoord vs. Porto
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Como 1907 vs. AEK Athens
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Arsenal vs. Dortmund
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sabah FK vs. Barcelona
|Miércoles 25 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Slavia Praga vs. Villarreal
|Miércoles 25 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sporting vs. Manchester United
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|PSG vs. Roma
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lille vs. Bayern
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Inter vs. Stuttgart
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Brujas vs. Liverpool
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Viking
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Galatasaray y Aston Villa se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Galatasaray suma 6 puntos tras vencer a Samsunspor, Amed y Stuttgart.
- Aston Villa suma 9 puntos en el torneo.