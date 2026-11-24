Galatasaray recibe a Aston Villa este martes 24 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Rams Park. Galatasaray viene de ganarle 2-0 a Stuttgart y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Aston Villa viene de caer 0-3 ante Barcelona y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Galatasaray y Aston Villa
Galatasaray (4-2-3-1): Uğurcan Cakir, Wilfried Singo, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Eren Elmali, Mario Lemina, Aleksey Batrakov, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Deniz Gül, Baris Alper Yilmaz. DT: Okan Buruk.
Aston Villa (4-5-1): Zion Suzuki, Taylor Harwood-Bellis, Pau Torres, Victor Lindelöf, Ian Maatsen, John McGinn, Boubacar Kamara, Johan Manzambi, João Gomes, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson. DT: Unai Emery.
La previa de Galatasaray y Aston Villa: todo lo que hay que saber
- Día: martes 24 de noviembre
- Hora: 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España
- Estadio: Rams Park
- Próximo partido de Galatasaray: vs. AEK Athens, martes 8 de diciembre
- Próximo partido de Aston Villa: vs. PSG, martes 8 de diciembre