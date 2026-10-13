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Dónde ver EN VIVO Slovan Bratislava vs. Stuttgart por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Slovan Bratislava y Stuttgart se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Tehelne Pole Stadion, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Slovan vs. Stuttgart, Champions League
Slovan vs. Stuttgart, Champions League

Slovan Bratislava es local ante Stuttgart este miércoles 14 de octubre en el Tehelne Pole Stadion por la segunda jornada de la Champions League.

Stuttgart llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Slovan Bratislava tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Slovan Bratislava viene de empatar 1-1 como visitante ante Skalica. El equipo ocupa el puesto 35 con 0 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Komárno.

Stuttgart ganó 2-0 como visitante ante Paderborn en la fecha anterior. Stuttgart está 7° en la tabla con 3 puntos. Antes ganó 5-0 como local ante Greuther Fürth.

El historial entre Slovan Bratislava y Stuttgart

Slovan Bratislava y Stuttgart se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 de Stuttgart y 1 empate.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/01/2025Slovan Bratislava vs. Stuttgart1-3UEFA Champions League
26/08/2010Stuttgart vs. Slovan Bratislava2-2UEFA Europa League
19/08/2010Slovan Bratislava vs. Stuttgart0-1UEFA Europa League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
LASK vs. LiverpoolMiércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Feyenoord vs. Como 1907Miércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. PortoMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Shakhtar Donetsk vs. AEK AthensMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. PSGMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Bodo Glimt vs. DortmundMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. FenerbahceMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Real MadridMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Lille vs. GalatasarayMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Bayern vs. ArsenalMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Slovan Bratislava y Stuttgart se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Slovan Bratislava suma 0 puntos en el torneo.
  • Stuttgart suma 3 puntos tras vencer a Paderborn, Greuther Fürth y Heidenheim.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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