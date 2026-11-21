Este es el futuro de Enner Valencia, tras ser campeón de la Copa Sudamericana con Boca.

Enner Valencia vive el mejor momento desde que llegó a Boca Juniors y ganó otro título, después de que los ‘Xeneizes’ vencieran con gran facilidad a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana. En medio de la celebración siempre hay dudas sobre el futuro del ecuatoriano.

¿Qué pasará con Enner Valencia en Boca Juniors?

Enner tiene contrato con Boca Juniors hasta la temporada 2027 y es poco probable que el ecuatoriano se marche de Boca hasta que ese contrato no termine. Además, en el equipo argentino tras sus goles muy importantes están muy contentos con él.

Por lo cual, Enner Valencia seguirá en Boca Juniors para la temporada 2027 y más aún después de que el equipo argentino clasificara a la Copa Libertadores y tenga la gran chance de jugar este torneo con esta pesada camiseta buscando recuperar esta gloria.

Enner Valencia salió campeón de la Copa Sudamericana. (Foto: GettyImages)

Boca Juniors también se convirtió en el máximo ganador de la Copa Sudamericana con este logro. Los argentinos superaron a Independiente del Valle, Liga de Quito, Athlético Paranaense, Lanús e Independiente que se quedan con 2 títulos.

El sueldo de Enner Valencia en Boca Juniors

Diferentes fuentes han confirmado que el sueldo de Enner Valencia en Boca Juniors es de 1.2 millones. Por lo cual, este también será el salario del jugador ecuatoriano hasta que termine su acuerdo en la siguiente temporada.

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En síntesis: