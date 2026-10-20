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Dónde ver EN VIVO Roma vs. Slovan Bratislava por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Roma y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Stadio Olimpico, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Roma vs. Slovan, Champions League
Roma vs. Slovan, Champions League

Roma recibe a Slovan Bratislava este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Olimpico.

Roma llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Slovan Bratislava tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Roma viene de ganar 2-0 como local ante Genoa. El equipo ocupa el puesto 25 con 1 punto. Antes perdió 3-4 como local ante Real Madrid.

Slovan Bratislava ganó 3-0 como visitante ante Spartak en la fecha anterior. Slovan Bratislava está 36° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Stuttgart.

El historial entre Roma y Slovan Bratislava

Roma y Slovan Bratislava se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 de Slovan Bratislava y 1 empate.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/08/2011Roma vs. Slovan Bratislava1-1UEFA Europa League
18/08/2011Slovan Bratislava vs. Roma1-0UEFA Europa League

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sabah FK vs. DortmundMartes 20 de octubre10:4513:4518:45
Fenerbahce vs. Slavia PragaMartes 20 de octubre10:4513:4518:45
Stuttgart vs. Atlético de MadridMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Napoli vs. Bodo GlimtMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
PSG vs. BarcelonaMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. AEK AthensMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Liverpool vs. VillarrealMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Porto vs. PSVMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Lille vs. GalatasarayMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Como 1907 vs. Manchester UnitedMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. FeyenoordMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Sporting vs. LASKMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Real Madrid vs. RB LeipzigMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. Shakhtar DonetskMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Bayern vs. ArsenalMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Brujas vs. LensMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. VikingMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Roma y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Roma suma 1 punto en el torneo.
  • Slovan Bratislava suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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