Dónde ver EN VIVO Roma vs. Slovan Bratislava por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Roma recibe a Slovan Bratislava este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Olimpico.
Roma llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Slovan Bratislava tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Roma viene de ganar 2-0 como local ante Genoa. El equipo ocupa el puesto 25 con 1 punto. Antes perdió 3-4 como local ante Real Madrid.
Slovan Bratislava ganó 3-0 como visitante ante Spartak en la fecha anterior. Slovan Bratislava está 36° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Stuttgart.
El historial entre Roma y Slovan Bratislava
Roma y Slovan Bratislava se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 de Slovan Bratislava y 1 empate.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/08/2011
|Roma vs. Slovan Bratislava
|1-1
|UEFA Europa League
|18/08/2011
|Slovan Bratislava vs. Roma
|1-0
|UEFA Europa League
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN3 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sabah FK vs. Dortmund
|Martes 20 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Fenerbahce vs. Slavia Praga
|Martes 20 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Stuttgart vs. Atlético de Madrid
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Napoli vs. Bodo Glimt
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|PSG vs. Barcelona
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Man City vs. AEK Athens
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Liverpool vs. Villarreal
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Porto vs. PSV
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Lille vs. Galatasaray
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Como 1907 vs. Manchester United
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Feyenoord
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Sporting vs. LASK
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Real Madrid vs. RB Leipzig
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bayern vs. Arsenal
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Brujas vs. Lens
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Viking
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Roma y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Roma suma 1 punto en el torneo.
- Slovan Bratislava suma 0 puntos en el torneo.