Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. PSG por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Villarreal y PSG se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Estadio de la Ceramica, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Villarreal recibe a PSG este martes 3 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio de la Ceramica. El PSG llega como vigente campeón de Europa y todavía no conoce la derrota en esta edición de la Champions, mientras que el Villarreal necesita un golpe de autoridad para no quedar relegado en la tabla general.

Son apenas cuatro fechas de fase de liga, pero cada punto empieza a pesar: ganar acá puede ser la diferencia entre meterse entre los primeros puestos o jugarse todo en el repechaje de marzo.

La actualidad de ambos equipos

El Villarreal viene de un golpe duro en casa, una caída 0-1 ante Espanyol que cortó una racha positiva. Antes había goleado 5-0 como visitante y también se había impuesto en Valencia, así que el funcionamiento no es el problema, pero la levantada en la Champions se le resiste: con apenas 3 puntos en tres partidos, está 19° y no se puede permitir otro traspié si quiere meterse en zona de clasificación directa.

El PSG, en cambio, no da respiro. Goleó 5-1 a Le Havre en su última salida, venía de ganarle 2-0 a Lyon de local y antes había liquidado 4-2 a Barcelona. Con 9 puntos en tres fechas, es puntero en la fase de liga y llega a España con el envión de un equipo que no afloja el pie del acelerador.

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Shakhtar Donetsk vs. Sporting Martes 3 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Galatasaray vs. Stuttgart Martes 3 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Manchester United vs. Roma Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 LASK vs. Slovan Bratislava Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Bodo Glimt vs. Lille Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Feyenoord vs. Inter Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Barcelona vs. Aston Villa Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Atlético de Madrid vs. Bayern Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Fenerbahce vs. Liverpool Miércoles 4 de noviembre 11:45 14:45 18:45 AEK Athens vs. Real Madrid Miércoles 4 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Viking vs. Sabah FK Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Slavia Praga vs. Arsenal Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lens vs. Como 1907 Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 RB Leipzig vs. Man City Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 PSV vs. Brujas Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Porto vs. Napoli Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Dortmund vs. Betis Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Villarreal y PSG se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.

se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League. El partido se transmitirá por FOX One .

. Villarreal suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. PSG suma 9 puntos tras vencer a Le Havre, Lyon y Barcelona.