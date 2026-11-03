Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. PSG por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Villarreal recibe a PSG este martes 3 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio de la Ceramica. El PSG llega como vigente campeón de Europa y todavía no conoce la derrota en esta edición de la Champions, mientras que el Villarreal necesita un golpe de autoridad para no quedar relegado en la tabla general.
Son apenas cuatro fechas de fase de liga, pero cada punto empieza a pesar: ganar acá puede ser la diferencia entre meterse entre los primeros puestos o jugarse todo en el repechaje de marzo.
La actualidad de ambos equipos
El Villarreal viene de un golpe duro en casa, una caída 0-1 ante Espanyol que cortó una racha positiva. Antes había goleado 5-0 como visitante y también se había impuesto en Valencia, así que el funcionamiento no es el problema, pero la levantada en la Champions se le resiste: con apenas 3 puntos en tres partidos, está 19° y no se puede permitir otro traspié si quiere meterse en zona de clasificación directa.
El PSG, en cambio, no da respiro. Goleó 5-1 a Le Havre en su última salida, venía de ganarle 2-0 a Lyon de local y antes había liquidado 4-2 a Barcelona. Con 9 puntos en tres fechas, es puntero en la fase de liga y llega a España con el envión de un equipo que no afloja el pie del acelerador.
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Shakhtar Donetsk vs. Sporting
|Martes 3 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Galatasaray vs. Stuttgart
|Martes 3 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Manchester United vs. Roma
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|LASK vs. Slovan Bratislava
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Bodo Glimt vs. Lille
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Feyenoord vs. Inter
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Barcelona vs. Aston Villa
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Bayern
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Fenerbahce vs. Liverpool
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|AEK Athens vs. Real Madrid
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viking vs. Sabah FK
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Slavia Praga vs. Arsenal
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lens vs. Como 1907
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|RB Leipzig vs. Man City
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|PSV vs. Brujas
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Porto vs. Napoli
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Dortmund vs. Betis
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Villarreal y PSG se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Villarreal suma 3 puntos en el torneo.
- PSG suma 9 puntos tras vencer a Le Havre, Lyon y Barcelona.