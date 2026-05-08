Mientras Lorenzo gana 2.4 millones en Colombia, el salario de Luis Enrique en París Saint-Germain

No hay otro entrenador que está más de moda que Luis Enrique. El técnico del París Saint-Germain no solo le dio un repaso táctico a Vincent Kompany para eliminar al Bayern Múnich en semifinales de Champions League, también jugará la segunda final consecutiva de la Liga de Campeones. Dicho esto, no hubo un mejor momento para comparar su salario con lo que cobra Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

A pesar de que solo llegaban con un gol de ventaja a la semifinal de vuelta, Luis Enrique logró que el PSG hiciera lo que no sabe hacer de gran manera: defender. Llegó a posicionar todos los jugadores de campo en territorio rival y controló al Bayern Múnich de tal forma que solo necesitaron de un gol para clasificar a la final de la Champions League 2025-26.

Néstor Lorenzo llega en medio de grandes dudas al Mundial 2026. Luego de disputar la final de la Copa América 2024, bajó el rendimiento de la Selección Colombia, y el técnico argentino es duramente cuestionado por la relación costo beneficio de su salario con el nivel de la ‘Tricolor’. Entonces, surge la duda: ¿Gana más o menos que Luis Enrique?

Néstor Lorenzo gana seis veces menos que Luis Enrique

Lorenzo y Luis Enrique tienen salarios muy diferentes. (Foto: Getty Images)

Según el portal ‘Finance Football’ (Finanzas Fútbol), Néstor Lorenzo tiene un salario anual de 2.4 millones de dólares como entrenador de la Selección Colombia. Unos 2 millones de euros. Esto quiere decir que el DT argentino gana seis veces menos que Luis Enrique, ya que el diario ‘L’Équipe’ reveló que el técnico del París Saint-Germain gana un millón de euros al mes. 12 millones al año.

Lorenzo vio en persona la eliminación del Bayern Múnich ante el PSG en Champions League

“Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia, y Leandro Jorge, preparador físico, estuvieron hoy (6 de abril) en el (estadio) Allianz Arena, de Múnich, viendo y hablando con Luis Díaz“, reveló el periodista Sebastián Vargas, de ‘Caracol Deportes’.

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